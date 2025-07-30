Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek?

Faiz indirimiyle birlikte bazı özel ve kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Özellikle uzun vadeli kredilerde, faiz oranlarındaki küçük düşüşler bile toplam geri ödeme tutarında ciddi farklara neden oluyor. Bu nedenle, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar gözlerini yeniden bankalara çevirdi.