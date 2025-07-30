Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek?
Merkez Bankası’nın temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirmesinin ardından bazı bankalar konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. 30 Temmuz 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi çekenlerin ödeyeceği aylık taksitler değişti.
Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklentilerin üzerinde bir hamle yaparak politika faizini 300 baz puan indirdi. Bu karar, piyasalarda sürpriz olarak değerlendirilirken, bankacılık sektöründe kredi ürünlerine doğrudan yansıdı.
Faiz indirimiyle birlikte bazı özel ve kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Özellikle uzun vadeli kredilerde, faiz oranlarındaki küçük düşüşler bile toplam geri ödeme tutarında ciddi farklara neden oluyor. Bu nedenle, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar gözlerini yeniden bankalara çevirdi.
1 milyon TL’lik kredi çeken ne kadar ödüyor? İşte detaylar...
KUVEYT TÜRK
(Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79
Aylık Ödeme: 28 bin 966 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 500 bin TL
AKBANK
(İlk Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,89
Aylık Ödeme: 29 bin 878 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 613 bin TL
GARANTİ BBVA
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30 bin 797 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 727 bin TL
YAPI KREDİ
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30 bin 797 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 719 bin TL
TEB
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Ödeme: 30 bin 798 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 712 bin TL
QNB
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Ödeme: 31 bin 723 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 823 bin TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Ev Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,10
Aylık Ödeme: 31 bin 815 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin TL
VAKIF KATILIM
(Ev Kredisi)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,10
Aylık Ödeme: 31 bin 815 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 839 bin TL
ALBARAKA
(Dijital Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,20
Aylık Ödeme: 32 bin 748 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 946 bin TL
HALKBANK
(Hesaplı Evim Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,23
Aylık Ödeme: 33 bin 28 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 979 bin TL
TÜRKİYE FİNANS
(Konut Finansmanı)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34
Aylık Ödeme: 34 bin 60 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 105 bin TL
DENİZBANK
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,51
Aylık Ödeme: 35 bin 668 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 296 bin TL
ING
(Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,74
Aylık Ödeme: 37 bin 862 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 565 bin TL
VAKIFBANK
(SarıPanjur Konut Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,79
Aylık Ödeme: 38 bin 342 TL
Toplam Ödeme: 4 milyon 615 bin TL