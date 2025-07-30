Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek?

Merkez Bankası’nın temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirmesinin ardından bazı bankalar konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. 30 Temmuz 2025 itibarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi çekenlerin ödeyeceği aylık taksitler değişti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 1

Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklentilerin üzerinde bir hamle yaparak politika faizini 300 baz puan indirdi. Bu karar, piyasalarda sürpriz olarak değerlendirilirken, bankacılık sektöründe kredi ürünlerine doğrudan yansıdı.

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 2

Faiz indirimiyle birlikte bazı özel ve kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Özellikle uzun vadeli kredilerde, faiz oranlarındaki küçük düşüşler bile toplam geri ödeme tutarında ciddi farklara neden oluyor. Bu nedenle, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar gözlerini yeniden bankalara çevirdi.

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 3

1 milyon TL’lik kredi çeken ne kadar ödüyor? İşte detaylar...

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 4

KUVEYT TÜRK

(Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 2,79

Aylık Ödeme: 28 bin 966 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 500 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 5

AKBANK

(İlk Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,89

Aylık Ödeme: 29 bin 878 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 613 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 6

GARANTİ BBVA

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Ödeme: 30 bin 797 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 727 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 7

YAPI KREDİ

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Ödeme: 30 bin 797 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 719 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 8

TEB

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 2,99

Aylık Ödeme: 30 bin 798 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 712 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 9

QNB

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Ödeme: 31 bin 723 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 823 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 10

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Ev Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,10

Aylık Ödeme: 31 bin 815 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 849 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 11

VAKIF KATILIM

(Ev Kredisi)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,10

Aylık Ödeme: 31 bin 815 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 839 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 12

ALBARAKA

(Dijital Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Ödeme: 32 bin 748 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 946 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 13

HALKBANK

(Hesaplı Evim Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,23

Aylık Ödeme: 33 bin 28 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 979 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 14

TÜRKİYE FİNANS

(Konut Finansmanı)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 3,34

Aylık Ödeme: 34 bin 60 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 105 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 15

DENİZBANK

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,51

Aylık Ödeme: 35 bin 668 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 296 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 16

ING

(Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,74

Aylık Ödeme: 37 bin 862 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 565 bin TL

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Faiz indirimi konut kredilerine yansıdı: 1 milyon TL'lik kredi çekenler ayda ne ödeyecek? - Resim: 17

VAKIFBANK

(SarıPanjur Konut Kredisi)

Faiz Oranı: Yüzde 3,79

Aylık Ödeme: 38 bin 342 TL

Toplam Ödeme: 4 milyon 615 bin TL

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