Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin

Kredi Çekecekler İçin Kritik Tarih

Merkez Bankası'nın attığı stratejik adımların borsa, döviz kurları ve diğer fiyat hareketleri üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Mart ayından itibaren açıklanacak enflasyon verileri, Nisan ayında bu eğilimin devam edeceğini işaret ediyor. Enflasyon düştükçe kredi faizlerinin de daha da düşeceği öngörülüyor. Bu süreçle birlikte, ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarında denge sağlanması amaçlanıyor.