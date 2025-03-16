Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin

Merkez Bankası, Aralık 2024’te faiz indirimlerine başladı ve bu adımların kredi faiz oranlarında da bir düşüşe yol açması bekleniyor. Ancak, aşırı kredi büyümesi gibi durumlarda ek tedbirler alınabileceği uyarısı yapılıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 1

 TGRT Haber’e konuşan Prof. Dr. Sefer Şener, kredi faizlerinde düşüş bekleyenler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 2

Faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde de sürmesi öngörülüyor. Ancak bu durum, iş dünyasının sıkça dile getirdiği krediye ulaşım güçlüğü sorununu beraberinde getirebilir.

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 3

 Yüksek kredi maliyetleri nedeniyle birçok firma dövizle kredi kullanmayı tercih ederken, iş dünyası ve tüketiciler daha düşük limitlerden kredi kullanmak zorunda kalacak.

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 4

Bu nedenle, önümüzdeki haftalarda kredi faizlerinde 1-2 puanlık bir düşüş bekleniyor.

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 5

Kredi Faizlerinde Düşüş Beklentisi Devam Ediyor

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 6

Politika faizi şu an yüzde 42,5 seviyesinde. Piyasalar, bu indirimin kredi faizlerine yansımasını bekliyor. Merkez Bankası, enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde faiz indirimlerinin süreceğini belirtiyor. Ancak, ani kredi artışları, aşırı kredi dağıtımı veya likidite bolluğu gibi durumlarla karşılaşıldığında ek daraltıcı tedbirler alınacağı ifade ediliyor.

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 7

Merkez Bankası ayrıca, dövizle yapılan yabancı para kredilerinin limitlerini yarı yarıya düşürdü. Bu adım, ani kredi büyümesi ve likidite fazlasının önüne geçmeyi amaçlıyor. 

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 8

Enflasyon düşüşü beklentisiyle, kredi piyasasındaki sıkılaşmanın devam etmesi hedefleniyor.

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 9

Kredi Çekecekler İçin Kritik Tarih

Merkez Bankası'nın attığı stratejik adımların borsa, döviz kurları ve diğer fiyat hareketleri üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Mart ayından itibaren açıklanacak enflasyon verileri, Nisan ayında bu eğilimin devam edeceğini işaret ediyor. Enflasyon düştükçe kredi faizlerinin de daha da düşeceği öngörülüyor. Bu süreçle birlikte, ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarında denge sağlanması amaçlanıyor.

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 10

Özetle, Merkez Bankası'nın enflasyona odaklanan adımları, kredi faizlerinin düşmesine ve genel finansal piyasalarda olumlu gelişmelere yol açabilir. Ancak, ani kredi artışları veya likidite fazlası gibi durumlar yaşanırsa ek önlemler alınacağı belirtiliyor. 

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Faiz indirimleriyle birlikte kredi faizleri düşüyor! Kredi çekmek için o tarihi bekleyin - Resim: 11

Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde Nisan ayı başlarında kredi faizlerinde 1-2 puanlık bir indirim bekleniyor.

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