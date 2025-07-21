Faiz kararı borsa ve doları nasıl etkiler?

Dolar 40 TL’yi aştı, Borsa 10 bin puanı geçti. 24 Temmuz’daki faiz kararı öncesi piyasalar temkinli hareket ediyor. Olası senaryolar ne gösteriyor?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Faiz kararı borsa ve doları nasıl etkiler?
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FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALAR BEKLEYİŞTE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklanan piyasalarda temkinli bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı 10.366 puanda kapatırken, dolar/TL kuru 40,43 seviyesini test etti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BORSAYI DESTEKLİYOR

Yatırımcılar, TCMB’den gelebilecek bir faiz indiriminin etkilerini tartışıyor. Özellikle yüksek oranlı bir indirimin Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir hareketi tetikleyebileceği ifade ediliyor.

Döviz kurunda ise daha sınırlı değişimlerin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

BELİRSİZLİK AĞIR BASIYOR

Uzmanlar, son haftalardaki fiyatlamaların net bir yön belirtmediğine dikkat çekiyor. 3 Temmuz’dan bu yana yaşanan sert dalgalanmalara rağmen piyasada belirgin bir trend oluşmuş değil.

BORSADA YENİ HEDEF: 11.000 PUAN MI?

Eğer Merkez Bankası 250 baz puan ve üzeri bir faiz indirimi gerçekleştirirse, BIST 100 endeksinin 10.780 direncini aşarak 11.000 puana yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Ancak daha düşük oranlı bir indirimin piyasalarda sınırlı etki yaratması bekleniyor.

DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDER Mİ?

Analizlere göre, dolar/TL kurundaki hareket Euro/dolar paritesine de bağlı. Paritenin 1,15 seviyelerine gerilemesi hâlinde, doların ay sonuna kadar 41,00 – 41,50 TL aralığına ulaşabileceği öngörülüyor.

Döviz piyasasında ise henüz belirgin bir yön değişimi beklenmiyor. Yatırımcılar şimdilik gelişmeleri izlemekle yetiniyor.

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