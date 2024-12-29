Faiz kararı sonrası güncel rakam: İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi...
Merkez Bankası politika faizini %50'den %47,50'ye indirerek 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Böylece 9 aylık sabit yüksek faiz dönemi sona erdi. Bu gelişmenin ardından mevduat faiz oranlarındaki son durum da merakla takip edilmeye başlandı. İşte, 200 bin TL'nin 32 gülük getirisi
Vatandaşlar yatırımlarını korumak için mevduat faizlerine yöneliyor. Diğer yandan Merkez Bankası politika faizini %50'den %47,50'ye indirdi. Buna göre bankaların mevduat faizleri de değiştir. Peki 200 bi TL'nin 32 günlük getirisi kaç TL?
ON DİJİTAL BANKACILIK (ON Plus - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %56
Net Kazanç: 8.813,11 TL
Vade Sonu Tutar: 208.813,11 TL
TEB (Marifetli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 8.340,98 TL
Vade Sonu Tutar: 208.340,98 TL
ODEA (Oksijen Hesap - Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 8.340,98 TL
Vade Sonu Tutar: 208.340,98 TL
ALTERNATİF BANK (VOV Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 8.340,98 TL
Vade Sonu Tutar: 208.340,98 TL
ING (Turuncu Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 8.183,61 TL
Vade Sonu Tutar: 208.183,61 TL
DENİZ BANK (E-Mevduat - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 7.868,85 TL
Vade Sonu Tutar: 207.868,85 TL
GARANTİ BBVA (E-Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 7.239,34 TL
Vade Sonu Tutar: 207.239,34 TL
YAPIKREDİ (Dönüşüm Hesabı TL - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45,25
Net Kazanç: 7.121,31 TL
Vade Sonu Tutar: 207.121,31 TL
ENPARA.COM (Vadeli Hesap - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 6.767,21 TL
Vade Sonu Tutar: 206.767,21 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI (Vadeli TL Hesabı - Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 6.452,46 TL
Vade Sonu Tutar: 206.452,46 TL