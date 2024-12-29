Faiz kararı sonrası güncel rakam: İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi...

Vatandaşlar yatırımlarını korumak için mevduat faizlerine yöneliyor. Diğer yandan Merkez Bankası politika faizini %50'den %47,50'ye indirdi. Buna göre bankaların mevduat faizleri de değiştir. Peki 200 bi TL'nin 32 günlük getirisi kaç TL?