Faiz kıskacı derinleşti: Üretici ve sanayici ucuz krediye ulaşamayacak

Mart ayında yüzde 42,5 olan politika faizi, Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısıyla birlikte yüzde 46 seviyesine çıkarıldı. Gecelik borç verme faizi de yüzde 49’a yükseldi.

Karar metninde, enflasyonda belirgin bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikasındaki sıkı duruşun güçlendirileceği vurgulandı. Ayrıca, finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Nisan ayında temel mal enflasyonunun yükselebileceği ifade edildi.

Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, kararın sürpriz olmadığını belirterek

“Son bir ayda yaşanan siyasi gelişmeler, faiz artışı için sağlam bir gerekçe oluşturdu” dedi.

Topkurulu, faiz artışının üretim üzerindeki etkilerine de dikkat çekti. Ucuz finansmana erişimin zorlaşmasıyla birlikte üreticilerin yeniden faiz baskısı altına gireceğini vurgulayan Topkurulu, birçok işletmenin üretimini yurt dışına taşıma eğiliminde olduğunu belirtti. “Bu durum, Türkiye’nin ürettiği artı değerin yabancı sermaye kasalarına gitmesi anlamına geliyor” dedi.