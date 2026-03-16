Faiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar

Tasarrufunu vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. Peki 500 bin TL’nin günlük faiz kazancı ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranları ve günlük getiriler.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Birikimlerini TL mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları yeniden şekillendi. 

Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor ve 500 bin TL’lik bir yatırımın günlük net kazancı ne kadar oldu? İşte banka banka güncel liste ve vade sonu kazanç tablosu...

Alternatif Bank

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 457,48 TL
Vade Sonu Tutar: 500.457,48 TL

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 491,61 TL
Vade Sonu Tutar: 500.491,61 TL

Odeabank

Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 449,68 TL
Vade Sonu Tutar: 500.449,68 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 485,96 TL
Vade Sonu Tutar: 500.485,96 TL

TEB

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 437,36 TL
Vade Sonu Tutar: 500.437,36 TL

HSBC

Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 480,31 TL
Vade Sonu Tutar: 500.480,31 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 412,73 TL
Vade Sonu Tutar: 500.412,73 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 417,02 TL
Vade Sonu Tutar: 500.417,02 TL

ING Bank

Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 384,25 TL
Vade Sonu Tutar: 500.384,25 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %34,75
Net Kazanç: 392,72 TL
Vade Sonu Tutar: 500.392,72 TL

