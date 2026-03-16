Faiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar
Tasarrufunu vadeli hesapta değerlendirmek isteyenler bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırıyor. Peki 500 bin TL’nin günlük faiz kazancı ne kadar? İşte bankaların mevduat faiz oranları ve günlük getiriler.
Birikimlerini TL mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların sunduğu faiz oranları yeniden şekillendi.
Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor ve 500 bin TL’lik bir yatırımın günlük net kazancı ne kadar oldu? İşte banka banka güncel liste ve vade sonu kazanç tablosu...
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 457,48 TL
Vade Sonu Tutar: 500.457,48 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 491,61 TL
Vade Sonu Tutar: 500.491,61 TL
Odeabank
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 449,68 TL
Vade Sonu Tutar: 500.449,68 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 485,96 TL
Vade Sonu Tutar: 500.485,96 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 437,36 TL
Vade Sonu Tutar: 500.437,36 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 480,31 TL
Vade Sonu Tutar: 500.480,31 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 412,73 TL
Vade Sonu Tutar: 500.412,73 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 417,02 TL
Vade Sonu Tutar: 500.417,02 TL
ING Bank
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 384,25 TL
Vade Sonu Tutar: 500.384,25 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %34,75
Net Kazanç: 392,72 TL
Vade Sonu Tutar: 500.392,72 TL