Faiz oranları el yakıyor! 750 bin TL’yi 1 ayda değerlendirenler servet kazandı
Parası olanlar dikkat! Bankalarda faiz oranları hızla değişiyor. İşte 750 bin TL’yi 32 günlüğüne vadeye koyan bir yatırımcı için banka banka faiz oranları...
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %47
Aylık Net Getiri: 23.328 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328 TL
AnadoluBank
Faiz Oranı: %48
Aylık Net Getiri: 23.328 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 20.718 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718 TL
Yapı Kredi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL
Akbank
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 24.240 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %47
Aylık Net Getiri: 23.328 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 23.868 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Net Getiri: 23.054 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054 TL
Enpara (QNB Finansbank)
Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 22.783 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783 TL
Getir Finans
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 20.837 TL
Vade Sonu Tutar: 770.837 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %35
Aylık Net Getiri: 18.986 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,97
Aylık Net Getiri: 22.224 TL
Vade Sonu Tutar: 772.224 TL
Dijital ON Bank
Faiz Oranı: %47,5
Aylık Net Getiri: 22.707 TL
Vade Sonu Tutar: 772.707 TL