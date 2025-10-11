Faiz oranları el yakıyor! 750 bin TL’yi 1 ayda değerlendirenler servet kazandı

Parası olanlar dikkat! Bankalarda faiz oranları hızla değişiyor. İşte 750 bin TL’yi 32 günlüğüne vadeye koyan bir yatırımcı için banka banka faiz oranları...

Simge Sarıyar
Alternatif Bank

Faiz Oranı: %47
Aylık Net Getiri: 23.328 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328 TL

AnadoluBank

Faiz Oranı: %48
Aylık Net Getiri: 23.328 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328 TL

Odea Bank

Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 20.718 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718 TL

Yapı Kredi Bankası

Faiz Oranı: %45
Aylık Net Getiri: 24.799 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799 TL

Akbank

Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 24.240 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %47
Aylık Net Getiri: 23.328 TL
Vade Sonu Tutar: 773.328 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 23.868 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 23.326 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %42,5
Aylık Net Getiri: 23.054 TL
Vade Sonu Tutar: 773.054 TL

Enpara (QNB Finansbank)

Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 22.783 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783 TL

Getir Finans

Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 20.837 TL
Vade Sonu Tutar: 770.837 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %35
Aylık Net Getiri: 18.986 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986 TL

Hayat Finans

Kâr Payı Oranı: %40,97
Aylık Net Getiri: 22.224 TL
Vade Sonu Tutar: 772.224 TL

Dijital ON Bank

Faiz Oranı: %47,5
Aylık Net Getiri: 22.707 TL
Vade Sonu Tutar: 772.707 TL

