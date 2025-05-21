Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı
Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasının ardından bankalar TL mevduat faiz oranlarını yukarı çekti. 21 Mayıs 2025 itibarıyla faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzde 53’e varan faiz teklifleriyle birlikte, 3 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dikkat çekiyor.
Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararları ve dövizden Türk lirasına geçişi teşvik eden adımları, yatırımcıyı yeniden TL mevduata yöneltti. Bu gelişmelerin ardından bankaların mevduat faiz oranları yükselişe geçti.
21 Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen faiz oranlarına göre, 1 aylık (32 gün vadeli) mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi. Bu oran, yılın ilk çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.
3 MİLYON TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
İşte banka banka 3 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi:
Fibabanka
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 3.118.488 TL
Net Kazanç 118.488 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı % 53
Vade Sonu Tutar 3.118.488 TL
Net Kazanç 118.488 TL
Denizbank
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL
Net Kazanç 108.427 TL
Yapıkredi
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 3.109.545 TL
Net Kazanç 109.545 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 3.116.252 TL
Net Kazanç 116.252 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL
Net Kazanç 108.427 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 3.114.016 TL
Net Kazanç 114.016 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 3.088.307 TL
Net Kazanç 88.307 TL
Halkbank
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 3.093.896 TL
Net Kazanç 93.896 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı % 35
Vade Sonu Tutar 3.078.247 TL
Net Kazanç 78.247 TL
Albaraka
Faiz Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 3.074.468 TL
Net Kazanç 74.468 TL