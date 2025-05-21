Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı

Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasının ardından bankalar TL mevduat faiz oranlarını yukarı çekti. 21 Mayıs 2025 itibarıyla faiz oranları son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzde 53’e varan faiz teklifleriyle birlikte, 3 milyon TL’nin 32 günlük getirisi dikkat çekiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 1

Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararları ve dövizden Türk lirasına geçişi teşvik eden adımları, yatırımcıyı yeniden TL mevduata yöneltti. Bu gelişmelerin ardından bankaların mevduat faiz oranları yükselişe geçti.

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 2

21 Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen faiz oranlarına göre, 1 aylık (32 gün vadeli) mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi. Bu oran, yılın ilk çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 3

3 MİLYON TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

İşte banka banka 3 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi:

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 4

Fibabanka

Faiz Oranı % 53

Vade Sonu Tutar 3.118.488 TL

Net Kazanç 118.488 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 5

Türkiye Finans

Faiz Oranı % 53

Vade Sonu Tutar 3.118.488 TL

Net Kazanç 118.488 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 6

Denizbank

Faiz Oranı % 50

Vade Sonu Tutar 3.111.781 TL

Net Kazanç 111.781 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 7

Garanti BBVA

Faiz Oranı % 48,5

Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL

Net Kazanç 108.427 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 8

Yapıkredi

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 3.109.545 TL

Net Kazanç 109.545 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı % 52

Vade Sonu Tutar 3.116.252 TL

Net Kazanç 116.252 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 10

AKBANK

Faiz Oranı % 48,5

Vade Sonu Tutar 3.108.427 TL

Net Kazanç 108.427 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 11

ING

Faiz Oranı % 51

Vade Sonu Tutar 3.114.016 TL

Net Kazanç 114.016 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 12

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 3.088.307 TL

Net Kazanç 88.307 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 13

Halkbank

Faiz Oranı % 42

Vade Sonu Tutar 3.093.896 TL

Net Kazanç 93.896 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 14

Ziraat Bankası

Faiz Oranı % 35

Vade Sonu Tutar 3.078.247 TL

Net Kazanç 78.247 TL

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Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı - Resim: 15

Albaraka

Faiz Oranı % 33,31

Vade Sonu Tutar 3.074.468 TL

Net Kazanç 74.468 TL

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