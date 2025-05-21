Faiz oranları patladı: 3 milyon TL’nin aylık kazancı dudak uçuklattı

21 Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen faiz oranlarına göre, 1 aylık (32 gün vadeli) mevduat faizleri yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi. Bu oran, yılın ilk çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.