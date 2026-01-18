Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti

18 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faiz oranlarında büyük değişim! Bankalar arasındaki rekabet kızışırken, faiz oranları yüzde 52 seviyesine kadar dayandı. 1 milyon TL'sini 32 gün vadeli hesaba yatıranlar ay sonunda ne kadar alacak? İşte banka banka güncellenen 1 milyon TL'nin net getiri tablosu...

Yayınlanma: Güncellenme:
Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 1

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 33,00
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 1.023.868,50 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 2

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 3

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 27.846,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,57 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 4

Odea (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 27.846,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,57 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 5

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,50
Net Kazanç: 28.569,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,87 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 6

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 39,94
Net Kazanç: 28.888,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.888,11 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 7

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 28.931,50 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,50 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 8

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 29.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.808,22 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 9

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 10

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 11

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 12

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 13

ON Dijital

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 14

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,25
Net Kazanç: 31.282,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.282,19 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 15

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 31.463,02 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,02 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 16

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 17

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 18

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 19

ING

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 20

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 21

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 22

Odea (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 23

Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 24

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 25

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL

Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti - Resim: 26

Turkish Bank

Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Kazanç: 37.610,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.610,96 TL

