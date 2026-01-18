Faiz oranları sil baştan: 1 milyon TL’nin aylık getirisi asgari ücreti geçti
18 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faiz oranlarında büyük değişim! Bankalar arasındaki rekabet kızışırken, faiz oranları yüzde 52 seviyesine kadar dayandı. 1 milyon TL'sini 32 gün vadeli hesaba yatıranlar ay sonunda ne kadar alacak? İşte banka banka güncellenen 1 milyon TL'nin net getiri tablosu...
Enpara
Faiz Oranı: Yüzde 33,00
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 1.023.868,50 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 27.846,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,57 TL
Odea (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 27.846,57 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,57 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39,50
Net Kazanç: 28.569,87 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,87 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: Yüzde 39,94
Net Kazanç: 28.888,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.888,11 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 28.931,50 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,50 TL
N Kolay
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 29.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.808,22 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,50
Net Kazanç: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016,44 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
ON Dijital
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43,25
Net Kazanç: 31.282,19 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.282,19 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 31.463,02 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,02 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 31.824,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.824,66 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL
Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 32.547,94 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,94 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Kazanç: 33.271,24 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271,24 TL
Burgan Bank
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Kazanç: 34.717,81 TL
Vade Sonu Tutar: 1.034.717,81 TL
Turkish Bank
Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Kazanç: 37.610,96 TL
Vade Sonu Tutar: 1.037.610,96 TL