Faiz oranları tırmandı: 500 bin lira konut kredisinde taksitler el yakıyor!

500 bin TL krediyle ev almak isteyenlerin karşısına çıkan tablo inanılmaz! Aylık taksitler maaşı geçti, toplam ödeme ise neredeyse iki katına çıktı.

Konut kredilerinde faiz oranları son aylarda tarihi seviyelere çıktı.

İşte 60 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin aylık geri ödeme tutarları:

Anadolubank
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 23.326,22 TL
Toplam Ödeme: 1.415.393 TL

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 22.100,92 TL
Toplam Ödeme: 1.342.339 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 21.310,72 TL
Toplam Ödeme: 1.294.843 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %3,67
Aylık Taksit: 20.735,18 TL
Toplam Ödeme: 1.260.310 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 18.808,18 TL
Toplam Ödeme: 1.144.690 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 18.455,30 TL
Toplam Ödeme: 1.130.194 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 18.027,79 TL
Toplam Ödeme: 1.092.467 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 16.921,46 TL
Toplam Ödeme: 1.039.362 TL

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.642,85 TL
Toplam Ödeme: 1.069.271 TL

QNB Finansbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.883,86 TL
Toplam Ödeme: 1.029.321 TL

ING
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 20.003,95 TL
Toplam Ödeme: 1.219.521 TL

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 18.377,26 TL
Toplam Ödeme: 1.118.835 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 17.681,18 TL
Toplam Ödeme: 1.081.944 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.261,52 TL
Toplam Ödeme: 1.064.641 TL

Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 17.337,49 TL
Toplam Ödeme: 1.062.334 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.261,52 TL
Toplam Ödeme: 1.064.891 TL

