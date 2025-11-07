Faiz oranları tırmandı: 500 bin lira konut kredisinde taksitler el yakıyor!
500 bin TL krediyle ev almak isteyenlerin karşısına çıkan tablo inanılmaz! Aylık taksitler maaşı geçti, toplam ödeme ise neredeyse iki katına çıktı.
Konut kredilerinde faiz oranları son aylarda tarihi seviyelere çıktı.
İşte 60 ay vadeli 500 bin TL konut kredisinin aylık geri ödeme tutarları:
Anadolubank
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 23.326,22 TL
Toplam Ödeme: 1.415.393 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 22.100,92 TL
Toplam Ödeme: 1.342.339 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 21.310,72 TL
Toplam Ödeme: 1.294.843 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %3,67
Aylık Taksit: 20.735,18 TL
Toplam Ödeme: 1.260.310 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 18.808,18 TL
Toplam Ödeme: 1.144.690 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 18.455,30 TL
Toplam Ödeme: 1.130.194 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 18.027,79 TL
Toplam Ödeme: 1.092.467 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 16.921,46 TL
Toplam Ödeme: 1.039.362 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.642,85 TL
Toplam Ödeme: 1.069.271 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.883,86 TL
Toplam Ödeme: 1.029.321 TL
ING
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 20.003,95 TL
Toplam Ödeme: 1.219.521 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 18.377,26 TL
Toplam Ödeme: 1.118.835 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %2,90
Aylık Taksit: 17.681,18 TL
Toplam Ödeme: 1.081.944 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.261,52 TL
Toplam Ödeme: 1.064.641 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 17.337,49 TL
Toplam Ödeme: 1.062.334 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.261,52 TL
Toplam Ödeme: 1.064.891 TL