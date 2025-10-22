Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı

Bankalarda konut kredisi faiz oranları yeniden yükselişe geçti. İşte bankalara göre güncel konut kredisi faizleri ve toplam ödeme tutarları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 1

120 ay vadeli 300 bin TL kredi çeken bir vatandaşın aylık taksiti ortalama 8.400 TL’ye ulaştı. Faiz oranları yüzde 2,69’dan başlayıp yüzde 4,29’a kadar çıkıyor.

İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri ve toplam ödeme tutarları:

1 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 2

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 8.418,21 TL
Toplam Ödeme: 1.037.445 TL

2 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 3

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 8.418,21 TL
Toplam Ödeme: 1.028.685 TL

3 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 4

Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 8.580,91 TL
Toplam Ödeme: 1.041.469 TL

4 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 5

İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.070.978 TL

5 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 6

Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.070.728 TL

6 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 7

Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.062.852 TL

7 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 8

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 8.744,40 TL
Toplam Ödeme: 1.070.413 TL

8 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 9

ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 10.785,91 TL
Toplam Ödeme: 1.312.593 TL

9 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 10

QNB – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 8.418,21 TL
Toplam Ödeme: 1.025.475 TL

10 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 11

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 8.445,27 TL
Toplam Ödeme: 1.036.507 TL

11 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 12

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.052.478 TL

12 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 13

VakıfBank – SarıPanjur Konut Kredisi (Sıfır Konutlara Özel)
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.063.778 TL

13 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 14

TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 8.853,82 TL
Toplam Ödeme: 1.084.334 TL

14 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 15

Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 8.963,56 TL
Toplam Ödeme: 1.085.427 TL

15 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 16

Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 9.796,23 TL
Toplam Ödeme: 1.190.747 TL

16 17
Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı - Resim: 17

Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 10.900,07 TL
Toplam Ödeme: 1.323.208 TL

17 17
konut kredisi