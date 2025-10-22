Faiz oranları uçtu! 300 bin TL konut kredisi çekenin ödeyeceği toplam tutar dudak uçuklattı
Bankalarda konut kredisi faiz oranları yeniden yükselişe geçti. İşte bankalara göre güncel konut kredisi faizleri ve toplam ödeme tutarları...
120 ay vadeli 300 bin TL kredi çeken bir vatandaşın aylık taksiti ortalama 8.400 TL’ye ulaştı. Faiz oranları yüzde 2,69’dan başlayıp yüzde 4,29’a kadar çıkıyor.
İşte banka banka güncel konut kredisi faizleri ve toplam ödeme tutarları:
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 8.418,21 TL
Toplam Ödeme: 1.037.445 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 8.418,21 TL
Toplam Ödeme: 1.028.685 TL
Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 8.580,91 TL
Toplam Ödeme: 1.041.469 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.070.978 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.070.728 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.062.852 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 8.744,40 TL
Toplam Ödeme: 1.070.413 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 10.785,91 TL
Toplam Ödeme: 1.312.593 TL
QNB – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 8.418,21 TL
Toplam Ödeme: 1.025.475 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 8.445,27 TL
Toplam Ödeme: 1.036.507 TL
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.052.478 TL
VakıfBank – SarıPanjur Konut Kredisi (Sıfır Konutlara Özel)
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 8.689,82 TL
Toplam Ödeme: 1.063.778 TL
TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 8.853,82 TL
Toplam Ödeme: 1.084.334 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 8.963,56 TL
Toplam Ödeme: 1.085.427 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 9.796,23 TL
Toplam Ödeme: 1.190.747 TL
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 10.900,07 TL
Toplam Ödeme: 1.323.208 TL