Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta!

Türkiye’de yatırımcıları doğrudan ilgilendiren yeni bir faiz dönemi başladı. 2 milyon TL’lik birikimi olanlar için vadeli mevduat hesaplarında kazançlar tırmanışa geçti. Faiz oranları yüzde 53’lere ulaşırken, bankalar arasındaki rekabet de dikkat çekiyor. İşte banka banka kazanç tablosu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranlarında yaptığı artışlar ve dövizden Türk Lirası'na dönüşü teşvik eden uygulamalar, yurt içi yatırımcıların tekrar TL cinsinden araçlara yönelmesine neden oldu. Özellikle vadeli mevduat hesapları, bu yönelimde öne çıkan araçların başında geliyor.

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 2

5 Haziran 2025 itibarıyla bankalardaki 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyelerine ulaştı. Bu da, yüksek tutarda tasarruflara sahip olan bireysel yatırımcılar için dikkat çekici getiri fırsatları anlamına geliyor.

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 3

2 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Bankaların güncel faiz oranlarına göre, 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi şöyle şekillendi:

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 4

FİBABANKA

Faiz Oranı % 52

Vade Sonu Tutar 2.077.501 TL

Net Kazanç 77.501 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 5

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı % 53

Vade Sonu Tutar 2.078.992 TL

Net Kazanç 78.992 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 6

QNB BANK

Faiz Oranı % 50,5

Vade Sonu Tutar 2.075.266 TL

Net Kazanç 75.266 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 7

DENİZBANK

Faiz Oranı % 50

Vade Sonu Tutar 2.074.521 TL

Net Kazanç 74.521 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 8

AKBANK

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 2.073.030 TL

Net Kazanç 73.030 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 9

GARANTİBBVA

Faiz Oranı % 48,5

Vade Sonu Tutar 2.072.285 TL

Net Kazanç 72.285 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 10

TEB

Faiz Oranı % 52

Vade Sonu Tutar 2.077.501 TL

Net Kazanç 77.501 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 11

Yapıkredi

Faiz Oranı % 49

Vade Sonu Tutar 2.073.030 TL

Net Kazanç 73.030 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 12

ING

Faiz Oranı % 51

Vade Sonu Tutar 2.076.011 TL

Net Kazanç 76.011 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 13

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 2.058.871 TL

Net Kazanç 58.871 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 14

HSBC

Faiz Oranı % 50

Vade Sonu Tutar 2.074.521 TL

Net Kazanç 74.521 TL

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Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta! - Resim: 15

HALKBANK

Faiz Oranı % 42

Vade Sonu Tutar 2.062.597 TL

Net Kazanç 62.597 TL

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