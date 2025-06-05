Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta!
Türkiye’de yatırımcıları doğrudan ilgilendiren yeni bir faiz dönemi başladı. 2 milyon TL’lik birikimi olanlar için vadeli mevduat hesaplarında kazançlar tırmanışa geçti. Faiz oranları yüzde 53’lere ulaşırken, bankalar arasındaki rekabet de dikkat çekiyor. İşte banka banka kazanç tablosu...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranlarında yaptığı artışlar ve dövizden Türk Lirası'na dönüşü teşvik eden uygulamalar, yurt içi yatırımcıların tekrar TL cinsinden araçlara yönelmesine neden oldu. Özellikle vadeli mevduat hesapları, bu yönelimde öne çıkan araçların başında geliyor.
5 Haziran 2025 itibarıyla bankalardaki 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53 seviyelerine ulaştı. Bu da, yüksek tutarda tasarruflara sahip olan bireysel yatırımcılar için dikkat çekici getiri fırsatları anlamına geliyor.
2 MİLYON TL’NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?
Bankaların güncel faiz oranlarına göre, 2 milyon TL'nin 1 aylık getirisi şöyle şekillendi:
FİBABANKA
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 2.077.501 TL
Net Kazanç 77.501 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı % 53
Vade Sonu Tutar 2.078.992 TL
Net Kazanç 78.992 TL
QNB BANK
Faiz Oranı % 50,5
Vade Sonu Tutar 2.075.266 TL
Net Kazanç 75.266 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 2.074.521 TL
Net Kazanç 74.521 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.073.030 TL
Net Kazanç 73.030 TL
GARANTİBBVA
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 2.072.285 TL
Net Kazanç 72.285 TL
TEB
Faiz Oranı % 52
Vade Sonu Tutar 2.077.501 TL
Net Kazanç 77.501 TL
Yapıkredi
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 2.073.030 TL
Net Kazanç 73.030 TL
ING
Faiz Oranı % 51
Vade Sonu Tutar 2.076.011 TL
Net Kazanç 76.011 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 2.058.871 TL
Net Kazanç 58.871 TL
HSBC
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 2.074.521 TL
Net Kazanç 74.521 TL
HALKBANK
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 2.062.597 TL
Net Kazanç 62.597 TL