Faiz oranları zirve yaptı: 2 milyon liranın getirisi uçuşta!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranlarında yaptığı artışlar ve dövizden Türk Lirası'na dönüşü teşvik eden uygulamalar, yurt içi yatırımcıların tekrar TL cinsinden araçlara yönelmesine neden oldu. Özellikle vadeli mevduat hesapları, bu yönelimde öne çıkan araçların başında geliyor.