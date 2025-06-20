Faiz sabit kaldı: 5 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka hesaplandı
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46'da sabit tuttu. Kararın ardından bankaların güncel mevduat faiz oranları merak konusu oldu. 5 milyon TL'lik mevduatın bir aylık faiz getirisi banka banka hesaplandı. İşte faiz kararının ardından mevduat faizlerindeki son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Haziran 2025 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını kamuoyuna duyurdu. Başkan Fatih Karahan liderliğinde toplanan Kurul, politika faiz oranını yüzde 46 düzeyinde sabit bırakma kararı aldı.
Açıklamada, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranının ise yüzde 44,5'te sabit tutulduğu belirtildi.
Kurulun karar metninde şu değerlendirmelere yer verildi:
“Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler, ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.”
Denizbank
Faiz Oranı: % 48,75
Vade Sonu Tutar: 5.181.644 TL
Net Kazanç: 181.644 TL
QNB BANK
Faiz Oranı: % 37,75
Vade Sonu Tutar: 5.140.658 TL
Net Kazanç: 140.658 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 5.178.849 TL
Net Kazanç: 178.849 TL
AKBANK
Faiz Oranı: % 48
Vade Sonu Tutar: 5.178.849 TL
Net Kazanç: 178.849 TL
TEB
Faiz Oranı: % 50
Vade Sonu Tutar: 5.186.301 TL
Net Kazanç: 186.301 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 5.182.575 TL
Net Kazanç: 182.575 TL
ING
Faiz Oranı: % 51
Vade Sonu Tutar: 5.190.027 TL
Net Kazanç: 190.027 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: % 39,5
Vade Sonu Tutar: 5.147.178 TL
Net Kazanç: 147.178 TL