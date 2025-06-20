Faiz sabit kaldı: 5 milyon TL'nin aylık getirisi banka banka hesaplandı

Kurulun karar metninde şu değerlendirmelere yer verildi:

“Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler, ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.”