Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışı kararı, bankaların mevduat yarışını kızıştırdı. Özellikle yüksek miktarda parası olanlar için bankaların sunduğu cazip oranlar dikkat çekiyor. 5 milyon TL'lik mevduatın 1 aylık getirisi şaşırtıcı seviyelere ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından, bankalar arasında mevduat toplama yarışı yeniden hız kazandı. Bankalar, müşterilerine daha yüksek faiz oranları sunarak tasarruf sahiplerini kendilerine çekmeye çalışıyor.
Özellikle 32 günlük (1 aylık) vadelerde mevduat faizlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Bazı bankalarda 1 aylık mevduat faiz oranları yüzde 50 seviyelerine kadar çıktı.
İşte 5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi:
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 5.156.493 TL
Net Kazanç 156.493 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 5.122.959 TL
Net Kazanç 122.959 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.147.178 TL
Net Kazanç 147.178 TL
ING
Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.180.712 TL
Net Kazanç 180.712 TL
TEB
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL
Net Kazanç 176.986 TL
ODEA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL
Net Kazanç 182.575 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL
Net Kazanç 182.575 TL
VAKIF KATILIM
Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 5.127.765 TL
Net Kazanç 127.765 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 5.173.260 TL
Net Kazanç 173.260 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 35,75
Vade Sonu Tutar 5.133.205 TL
Net Kazanç 133.205 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.180.712 TL
Net Kazanç 180.712 TL
ALBARAKA
Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 5.124.114 TL
Net Kazanç 124.114 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 5.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL