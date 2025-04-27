Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışı kararı, bankaların mevduat yarışını kızıştırdı. Özellikle yüksek miktarda parası olanlar için bankaların sunduğu cazip oranlar dikkat çekiyor. 5 milyon TL'lik mevduatın 1 aylık getirisi şaşırtıcı seviyelere ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından, bankalar arasında mevduat toplama yarışı yeniden hız kazandı. Bankalar, müşterilerine daha yüksek faiz oranları sunarak tasarruf sahiplerini kendilerine çekmeye çalışıyor.

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 2

Özellikle 32 günlük (1 aylık) vadelerde mevduat faizlerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Bazı bankalarda 1 aylık mevduat faiz oranları yüzde 50 seviyelerine kadar çıktı. 

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 3

İşte 5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi:

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 4

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 42
Vade Sonu Tutar 5.156.493 TL
Net Kazanç 156.493 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 5

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı % 33
Vade Sonu Tutar 5.122.959 TL
Net Kazanç 122.959 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 6

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 5.147.178 TL
Net Kazanç 147.178 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 7

ING

Faiz Oranı % 48
Vade Sonu Tutar 5.178.849 TL
Net Kazanç 178.849 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 8

DENİZBANK

Faiz Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.180.712 TL
Net Kazanç 180.712 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 9

TEB

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 10

AKBANK

Faiz Oranı % 47,5
Vade Sonu Tutar 5.176.986 TL
Net Kazanç 176.986 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 11

ODEA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL
Net Kazanç 182.575 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 12

FİBABANKA

Faiz Oranı % 49
Vade Sonu Tutar 5.182.575 TL
Net Kazanç 182.575 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 13

VAKIF KATILIM

Kar Oranı % 34,29
Vade Sonu Tutar 5.127.765 TL
Net Kazanç 127.765 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 14

ENPARA

Faiz Oranı % 46,5
Vade Sonu Tutar 5.173.260 TL
Net Kazanç 173.260 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 15

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı % 50
Vade Sonu Tutar 5.186.301 TL
Net Kazanç 186.301 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 16

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 5.175.123 TL
Net Kazanç 175.123 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 17

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 35,75
Vade Sonu Tutar 5.133.205 TL
Net Kazanç 133.205 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 18

TÜRKİYE FİNANS 

Kar Oranı % 48,5
Vade Sonu Tutar 5.180.712 TL
Net Kazanç 180.712 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 19

ALBARAKA

Kar Oranı % 33,31
Vade Sonu Tutar 5.124.114 TL
Net Kazanç 124.114 TL

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Faiz yarışında rekor yükseliş: 5 milyon TL'nin 1 ayda getirdiği kazanç uçtu! - Resim: 20

GETİR FİNANS

Faiz Oranı % 30
Vade Sonu Tutar 5.111.781 TL
Net Kazanç 111.781 TL

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