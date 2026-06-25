Faizler düşecek mi, sabit mi kalacak? Merkez Bankası temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomi yönetimi, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karar, finansal piyasalardaki yön arayışında belirleyici olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomi yönetimi, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karar, finansal piyasalardaki yön arayışında belirleyici olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı faiz kararını 23 Temmuz 2026 Perşembe günü açıklayacak.

Resmi takvime göre kurul, yılın beşinci olağan toplantısını bu tarihte gerçekleştirecek. Toplantı sonrasında alınan faiz kararı ve karar metni, aynı gün saat 14.00 itibarıyla TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ, SABİT Mİ KALACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl boyunca uyguladığı para politikaları; enflasyon, döviz kuru ve piyasa dengeleri üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizine ilişkin kararlarını ekonomik veriler ve piyasa koşulları doğrultusunda şekillendiriyor.

Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararına ilişkin beklentiler piyasalarda şekillenmeye devam ederken, nihai karar 23 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mevcut ekonomik göstergeler, enflasyon verileri ve küresel piyasa koşullarını değerlendirerek atacağı adım, faizlerin yönü konusunda belirleyici olacak. Politika faizinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise toplantı sonrası yayımlanacak resmi karar metniyle netlik kazanacak.