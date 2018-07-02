Merkez Bankası'nın politika faizi artışı sonrası bankalar da mevduat ve kredi faizlerini artırdı. 2017 yıl sonunda yüzde 19.5 olan ihtiyaç kredisi faiz oranı haziranda 470 baz puan birden artırıldı, yüzde 24.26'ya ulaştı. Böylece kredi faizleri Ocak 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası yabancı yatırımcıyı çekmek için faiz artırdı, pası alan bankalar da mevduat ve kredi faizlerine el attı. Kredi faizleri Ocak 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



2017 yıl sonunda yüzde 19.5 düzeyinde bulunan ortalama ihtiyaç kredi faiz oranı haziran ayının ikinci haftası itibarıyla yaklaşık 470 baz puanlık artışla yüzde 24.26 oldu. Bu rakam Ocak 2009'dan bu yana en yüksek seviye olarak ölçüldü.



Bankaların en fazla kullandırım yaptığı ticari kredi faiz oranı da bu dönemde yaklaşık 510 baz puanlık artışla yüzde 17.65'ten yüzde 22.74'e yükseldi. Böylece ticari kredi faiz oranı da son 9.5 yılın zirvesini gördü.



Son altı aylık dönemde kredi türlerinde en fazla artış taşıt kredilerinde yaşandı. Geçen yıl sonunda yüzde 13.95 seviyesinde bulunan ortalama taşıt kredi faiz oranı, haziran ayının ortasında 840 baz puan artış göstererek yüzde 22.37'e ulaştı.



Geçen yıl sonunda 1 ve 3 ay vadeli mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı sırasıyla yüzde 11.22 ve yüzde 13.85 seviyesindeydi. Son 6 aylık dönemde mevduat faiz oranları 1 ay vadelide 300 baz puan artarak 14.25'e yükseldi. Aynı dönemde 3 ay vadeli mevduat da 255 baz puanlık artışla yüzde 16.40 oldu.



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