Faizler yükselişte! 250 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu?
Piyasadaki hareketlilik ve ekonomik önlemler sonrası bankaların mevduat faiz oranları yükseldi. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri sonrası aşağıya inen oranlar, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerle yeniden artış gösterdi.
İşte, 250 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi banka banka şu şekilde:
Garanti BBVA faiz oranı %45, vade sonu tutar 258.384 TL, net kazanç ise 8.384 TL.
QNB Finansbank faiz oranı %48, vade sonu tutar 258.942 TL, net kazanç ise 8.942 TL.
FibaBanka faiz oranı %48, vade sonu tutar 258.942 TL, net kazanç ise 8.942 TL.
ING faiz oranı %46, vade sonu tutar 258.570 TL, net kazanç ise 8.570 TL.
Akbank faiz oranı %46, vade sonu tutar 258.570 TL, net kazanç ise 8.570 TL.
Odeabank faiz oranı %47, vade sonu tutar 258.756 TL, net kazanç ise 8.756 TL.
TEB faiz oranı %46, vade sonu tutar 258.570 TL, net kazanç ise 8.570 TL.
Enpara faiz oranı %38,5, vade sonu tutar 257.173 TL, net kazanç ise 7.173 TL.
Getir Finans faiz oranı %46, vade sonu tutar 258.570 TL, net kazanç ise 8.570 TL.
ON Plus faiz oranı %48,5, vade sonu tutar 259.036 TL, net kazanç ise 9.036 TL.
Türkiye Finans faiz oranı %47, vade sonu tutar 258.756 TL, net kazanç ise 8.756 TL.
N Kolay faiz oranı %43, vade sonu tutar 258.011 TL, net kazanç ise 8.011 TL.
İş Bankası faiz oranı %39,5, vade sonu tutar 257.359 TL, net kazanç ise 7.359 TL.
Bu oranlar, mevduat hesabı açmayı düşünenler için oldukça önemli. Faiz oranlarının farklılık göstermesi, kişilerin tercih ettiği bankaya göre değişen kazançlar elde etmelerini sağlıyor.
Ekonomik belirsizliklere rağmen faiz oranlarındaki bu artış, yatırımcılar için bir fırsat olarak değerlendirilebilir.
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.