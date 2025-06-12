Faizler zirvede: 2 milyon TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı kararları ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden uygulamaları, yatırımcıları yeniden vadeli mevduata yönlendirdi. 5 Haziran 2025 itibarıyla bazı bankalarda 1 aylık (32 gün) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 53’e kadar yükseldi.
Son dört ayın en yüksek seviyelerine çıkan faizler, özellikle yüksek tasarruf sahipleri için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. 2 milyon TL’lik birikimi bankalarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 1 aylık vadede elde edilecek net kazanç şöyle hesaplandı:
🔹 Türkiye Finans
• Kâr payı: %53
• Vade sonu tutar: 2.078.992 TL
• Net kazanç: 78.992 TL
🔹 Fibabanka
• Faiz oranı: %52
• Vade sonu tutar: 2.077.501 TL
• Net kazanç: 77.501 TL
🔹 TEB
• Faiz oranı: %52
• Vade sonu tutar: 2.077.501 TL
• Net kazanç: 77.501 TL
🔹 ING
• Faiz oranı: %51
• Vade sonu tutar: 2.076.011 TL
• Net kazanç: 76.011 TL
🔹 QNB Finansbank
• Faiz oranı: %50,5
• Vade sonu tutar: 2.075.266 TL
• Net kazanç: 75.266 TL
🔹 DenizBank
• Faiz oranı: %50
• Vade sonu tutar: 2.074.521 TL
• Net kazanç: 74.521 TL
🔹 HSBC
• Faiz oranı: %50
• Vade sonu tutar: 2.074.521 TL
• Net kazanç: 74.521 TL
🔹 Akbank
• Faiz oranı: %49
• Vade sonu tutar: 2.073.030 TL
• Net kazanç: 73.030 TL
🔹 Yapı Kredi
• Faiz oranı: %49
• Vade sonu tutar: 2.073.030 TL
• Net kazanç: 73.030 TL
🔹 Garanti BBVA
• Faiz oranı: %48,5
• Vade sonu tutar: 2.072.285 TL
• Net kazanç: 72.285 TL
🔹 Halkbank
• Faiz oranı: %42
• Vade sonu tutar: 2.062.597 TL
• Net kazanç: 62.597 TL
🔹 Türkiye İş Bankası
• Faiz oranı: %39,5
• Vade sonu tutar: 2.058.871 TL
• Net kazanç: 58.871 TL