Faizler zirvede: 2 milyon TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu

Son dört ayın en yüksek seviyelerine çıkan faizler, özellikle yüksek tasarruf sahipleri için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. 2 milyon TL’lik birikimi bankalarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 1 aylık vadede elde edilecek net kazanç şöyle hesaplandı:





