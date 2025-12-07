Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu
Aralık 2025 itibarıyla bankaların 32 günlük vadede 800 bin TL için sunduğu faiz oranları ve net kazançlar açıklandı.
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu: 826.038 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 23.435 TL
Vade Sonu: 823.435 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 25.604 TL
Vade Sonu: 825.604 TL
TEB
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 26.617 TL
Vade Sonu: 826.617 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 23.724 TL
Vade Sonu: 823.724 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı: %32,09
Net Kazanç: 18.568 TL
Vade Sonu: 818.568 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı: %46
Net Kazanç: 26.617 TL
Vade Sonu: 826.617 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 23.724 TL
Vade Sonu: 823.724 TL
FIBABANKA
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 26.617 TL
Vade Sonu: 826.617 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 23.435 TL
Vade Sonu: 823.435 TL
ING
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 26.617 TL
Vade Sonu: 826.617 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 24.447 TL
Vade Sonu: 824.447 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 26.906 TL
Vade Sonu: 826.906 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 22.856 TL
Vade Sonu: 822.856 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 24.013 TL
Vade Sonu: 824.013 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 20.831 TL
Vade Sonu: 820.831 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 21.409 TL
Vade Sonu: 821.409 TL
HSBC
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu: 826.038 TL