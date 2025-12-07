Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu

Aralık 2025 itibarıyla bankaların 32 günlük vadede 800 bin TL için sunduğu faiz oranları ve net kazançlar açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 1

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu: 826.038 TL

1 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 2

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 23.435 TL
Vade Sonu: 823.435 TL

2 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 3

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %44,25
Net Kazanç: 25.604 TL
Vade Sonu: 825.604 TL

3 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 26.617 TL
Vade Sonu: 826.617 TL

4 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 5

AKBANK

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 23.724 TL
Vade Sonu: 823.724 TL

5 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 6

VAKIF KATILIM

Kâr Payı: %32,09
Net Kazanç: 18.568 TL
Vade Sonu: 818.568 TL

6 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 7

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı: %46
Net Kazanç: 26.617 TL
Vade Sonu: 826.617 TL

7 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 8

ODEABANK

Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 23.724 TL
Vade Sonu: 823.724 TL

8 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 9

FIBABANKA

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 26.617 TL
Vade Sonu: 826.617 TL

9 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 10

ENPARA

Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 23.435 TL
Vade Sonu: 823.435 TL

10 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 11

ING

Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 26.617 TL
Vade Sonu: 826.617 TL

11 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 12

DENİZBANK

Faiz Oranı: %42,25
Net Kazanç: 24.447 TL
Vade Sonu: 824.447 TL

12 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 13

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %46,5
Net Kazanç: 26.906 TL
Vade Sonu: 826.906 TL

13 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 14

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 22.856 TL
Vade Sonu: 822.856 TL

14 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 15

N KOLAY

Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 24.013 TL
Vade Sonu: 824.013 TL

15 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 16

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 20.831 TL
Vade Sonu: 820.831 TL

16 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 17

HALKBANK

Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 21.409 TL
Vade Sonu: 821.409 TL

17 18
Faizler zirvede: 800 bin TL’nin 32 günde kazandırdığı tutar belli oldu - Resim: 18

HSBC

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 26.038 TL
Vade Sonu: 826.038 TL

18 18
faiz banka güncel kredi faiz oranları mevduat faiz