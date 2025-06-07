Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı!

7 Haziran 2025 itibarıyla bankalarda mevduat faiz oranlarında dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırması ve dövizden Türk lirasına geçişi teşvik eden adımları, TL mevduatlara olan ilgiyi artırdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 1

Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan faiz oranlarıyla birlikte 1 ay vadeli mevduatlarda faizler yüzde 53’e kadar çıktı. Finans uzmanları, faizlerin bir süre daha yüksek seviyelerde kalabileceği görüşünde.

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 2

3 milyon TL’lik mevduatın 1 aylık getirisi ne kadar?

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 3

Banka banka yapılan hesaplamaya göre 1 ay vadeyle 3 milyon TL yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazanç, bankaya göre 74 bin TL ile 118 bin TL arasında değişiyor. İşte bazı bankaların güncel faiz oranları ve 32 gün sonunda sağlanan net kazançlar:

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 4

Alternatif Bank – %53 faiz oranı → 118.488 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 5

Türkiye Finans – %53 kâr payı → 118.488 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 6

Fibabanka – %52 faiz oranı → 116.252 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 7

TEB – %52 faiz oranı → 116.252 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 8

Odea – %51 faiz oranı → 114.016 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 9

ING – %51 faiz oranı → 114.016 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 10

DenizBank – %50 faiz oranı → 111.781 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 11

QNB Finansbank – %50,5 faiz oranı → 112.899 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 12

Akbank / Yapı Kredi / Getir Finans – %49 faiz oranı → 109.545 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 13

Garanti BBVA – %48,5 faiz oranı → 108.427 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 14

Enpara – %46,5 faiz oranı → 103.956 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 15

İş Bankası – %39,5 faiz oranı → 88.307 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 16

Halkbank / ICBC – %42 faiz oranı → 93.896 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 17

Vakıf Katılım – %34,29 kâr payı → 76.659 TL kazanç

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Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı! - Resim: 18

Albaraka – %35 faiz → 78.247 TL, %33,31 kâr payı → 74.468 TL

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