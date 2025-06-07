Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı!
7 Haziran 2025 itibarıyla bankalarda mevduat faiz oranlarında dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini artırması ve dövizden Türk lirasına geçişi teşvik eden adımları, TL mevduatlara olan ilgiyi artırdı.
Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan faiz oranlarıyla birlikte 1 ay vadeli mevduatlarda faizler yüzde 53’e kadar çıktı. Finans uzmanları, faizlerin bir süre daha yüksek seviyelerde kalabileceği görüşünde.
3 milyon TL’lik mevduatın 1 aylık getirisi ne kadar?
Banka banka yapılan hesaplamaya göre 1 ay vadeyle 3 milyon TL yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazanç, bankaya göre 74 bin TL ile 118 bin TL arasında değişiyor. İşte bazı bankaların güncel faiz oranları ve 32 gün sonunda sağlanan net kazançlar:
Alternatif Bank – %53 faiz oranı → 118.488 TL kazanç
Türkiye Finans – %53 kâr payı → 118.488 TL kazanç
Fibabanka – %52 faiz oranı → 116.252 TL kazanç
TEB – %52 faiz oranı → 116.252 TL kazanç
Odea – %51 faiz oranı → 114.016 TL kazanç
ING – %51 faiz oranı → 114.016 TL kazanç
DenizBank – %50 faiz oranı → 111.781 TL kazanç
QNB Finansbank – %50,5 faiz oranı → 112.899 TL kazanç
Akbank / Yapı Kredi / Getir Finans – %49 faiz oranı → 109.545 TL kazanç
Garanti BBVA – %48,5 faiz oranı → 108.427 TL kazanç
Enpara – %46,5 faiz oranı → 103.956 TL kazanç
İş Bankası – %39,5 faiz oranı → 88.307 TL kazanç
Halkbank / ICBC – %42 faiz oranı → 93.896 TL kazanç
Vakıf Katılım – %34,29 kâr payı → 76.659 TL kazanç
Albaraka – %35 faiz → 78.247 TL, %33,31 kâr payı → 74.468 TL