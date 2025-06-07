Faizler zirveyi gördü: 3 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı!

Banka banka yapılan hesaplamaya göre 1 ay vadeyle 3 milyon TL yatıran bir yatırımcının elde edeceği net kazanç, bankaya göre 74 bin TL ile 118 bin TL arasında değişiyor. İşte bazı bankaların güncel faiz oranları ve 32 gün sonunda sağlanan net kazançlar: