Faizsiz evlilik kredisi 250 bin TL oldu! İşte yeni yaş ve gelir başvuru şartları

Fondaki toplam kaynağın 21,9 milyar TL'ye ulaştığı ve bugüne kadar 185 binden fazla gencin faydalandığı projede, yeni dönemle birlikte kredi tutarı yaş kriterine göre 250 bin TL'ye kadar çıkarıldı. Gelir kriterinin de esnetilmesiyle çok daha fazla çiftin başvuru yapabilmesinin önü açıldı.

Yaşa Göre Kredi Tutarları ve Geri Ödeme Planı

Yeni düzenleme kapsamında verilecek faizsiz kredi miktarları ve ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

18-25 Yaş Arası Çiftler: Her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda verilecek kredi tutarı 250 bin TL.

26-29 Yaş Aralığı: Eşlerden en az birinin 26-29 yaş grubunda olması halinde sağlanacak kredi tutarı 200 bin TL.

Ödeme Takvimi: Kredi toplam 48 ay vadeli olarak kullandırılacak. İlk 24 ayı tamamen geri ödemesiz olacak, kalan 24 ayda ise faizsiz taksitlerle geri ödenecek.

250 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Şartları Neler?

Evlilik hazırlığı yapan gençlerin destekten yararlanabilmesi için aranan temel kriterler şunlardır:

Çiftlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmesi.

Başvuru sahibi veya eşinin, proje kapsamında belirtilen sınırların üzerinde herhangi bir taşınmaz sahibi veya hissedarı olmaması.

Başvuru tarihi itibarıyla resmî nikâh gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması.

Güncellenen yeni gelir kriteri sınırlarına uygun olunması.

Çiftlerin Bakanlık tarafından evlilik öncesinde ve sonrasında verilecek zorunlu eğitim ile danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi.