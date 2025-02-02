Faizsiz kredi fırsatında 2025 güncellemesi: Tavan 55 bin TL!
Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi. Yeni dönemde tavan tutar 55 bin TL’ye yükseldi. Peki, kimler bu krediden yararlanabilecek? İşte detaylar…
Bankalar, 2025 yılı itibarıyla faizsiz kredi kampanyalarında yeni bir döneme girdi. Önceki yıllarda farklı tutarlarda sunulan sıfır faizli kredilerde üst limit, yeni yılda 55 bin TL olarak belirlendi.
ŞUBEYE GİTMEDEN BAŞVURU İMKANI
Faizsiz kredi almak isteyen tüketiciler, bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Onaylanan krediler ise anında hesaplara aktarılıyor. Böylece, bankaya gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde faizsiz kredi kullanılabiliyor.
KİMLER YARARLANABİLİR?
Ekonomim'in haberine göre, faizsiz kredi kampanyalarından yararlanabilmek için bankaların belirlediği bazı kriterler bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Diğer dikkat çeken detay ise findeks notu oluyor. Bazı bankalar sıfır faizli kredi kampanyaları için vatandaşlardan yüksek findeks notu isteyebiliyor.
Akbank
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 55.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 55.000 TL
Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap
TEB
Faiz Oranı: %0(Faizsiz)
Toplam: 55.000 TL
Vade: 6 ay vadeli, 30.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans
QNB
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Toplam: 55.000 TL
Vade: 3 ay vadeli, 30.000 TL kredi ile 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans
Enpara
Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
Tutar: 35.000 TL
Vade: 6 aya varan vade ile, 35.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi
Albaraka
Finansman Oranı: %0
Toplam: 25.000 TL
Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan finansman