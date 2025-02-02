Faizsiz kredi fırsatında 2025 güncellemesi: Tavan 55 bin TL!

KİMLER YARARLANABİLİR?

Ekonomim'in haberine göre, faizsiz kredi kampanyalarından yararlanabilmek için bankaların belirlediği bazı kriterler bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ve kritik olanı yeni müşteri olma zorunluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Diğer dikkat çeken detay ise findeks notu oluyor. Bazı bankalar sıfır faizli kredi kampanyaları için vatandaşlardan yüksek findeks notu isteyebiliyor.