Faizsiz kredi kampanyaları genişledi: 100 bin TL’ye kadar destek

Faiz oranlarının yüksek seyrini koruduğu ihtiyaç kredilerinde bankalar, farklı bir yol izleyerek faizsiz kampanyaları öne çıkarmaya başladı. Özellikle yeni müşteri hedefleyen bankalar; faizsiz kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap seçeneklerini bir arada sunarak toplam destek tutarını yukarı çekti.

Son kampanyalarla birlikte bazı bankalarda faizsiz finansman imkânı 100 bin liraya kadar ulaştı.

Türkiye İş Bankası, yeni müşteri kampanyası kapsamında 3 ay vadeli 55 bin lira taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Buna ek olarak 1 ay vadeli 30 bin liralık ek hesap desteği sağlanıyor. Böylece toplam faizsiz kullanım limiti 85 bin liraya yaklaşıyor.

Akbank, 3 ve 6 ay vadeli seçeneklerle 60 bin lira faizsiz kredi veriyor. Banka ayrıca 6 ay vadeli 35 bin lira kredi ile 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans imkânı sunarak toplam desteği 100 bin lira seviyesine taşıyor.

Enpara, yeni müşterilerine 6 aya varan vadeyle yüzde 0 faizli 75 bin lira ihtiyaç kredisi sağlıyor.

QNB, 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 75 bin lira nakit destek kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Garanti BBVA, 50 bin lira faizsiz krediye ek olarak 25 bin lira taksitli nakit avans imkânı sunuyor.

DenizBank, 3 ay vadeli 65 bin lira faizsiz kredi ile 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans seçeneğini birlikte sunarak toplamda 90 bin liralık faizsiz kullanım sağlıyor.

Katılım bankaları tarafında ise Albaraka, vade farkı olmadan 40 bin lira finansman imkânı sunarken, World Kart üzerinden 60 bin liraya kadar 6 taksitli harcama olanağı tanıyor.

Faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarının büyük bölümü yeni müşteri şartına bağlı olarak sunulurken, limitler bankaya ve başvuru koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.