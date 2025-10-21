Faizsiz kredi veren bankalar Ekim 2025 | İş Bankası, Akbank ve 9 bankadan 90 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi

Bankaların Ekim 2025’te yeni müşterilerine özel duyurduğu %0 faiz kampanyaları ilgi görüyor. İş Bankası, Akbank dahil 9 bankada 90.000 TL’ye kadar finansman seçenekleri açıklandı. Koşullar bankaya göre değişir; resmi kanallardan teyit gereklidir

TEB

Taksitli Nakit Avans
Faiz: %0
Tutar/Vade: 25.000 TL, 3 ay
Başvuru: Resmi web/şube

Garanti BBVA

Faiz: %0
Tavan: 75.000 TL
Seçenekler: 50.000 TL’ye kadar kredi | 25.000 TL TNA (3 ay)
Başvuru: Resmi web/şube

QNB Finansbank

Faiz: %0
Tavan: 85.000 TL
Dağılım: 60.000 TL ihtiyaç kredisi | 25.000 TL TNA (3 ay)
Başvuru: Resmi web/şube

DenizBank

Faiz: %0
Tavan: 90.000 TL
Seçenekler: 65.000 TL’ye kadar kredi | 25.000 TL TNA (3 ay)
Başvuru: Resmi web/şube

İş Bankası

Faiz: %0
Tutar: 55.000 TL (kombine)
Seçenekler: 25.000 TL Taksitli Nakit Avans (3 ay) | 30.000 TL Ek Hesap (1 ay)
Başvuru: Resmi web/şube

Kuveyt Türk

Model: Katılım/finansman (vade farksız)
Üst limit: 80.000 TL
Kart seçenekleri:

İhtiyaç Kart: 30.000 TL’ye kadar 9 taksit (vade farksız)
Sağlam Kart Troy: 50.000 TL’ye kadar 5 taksit (vade farksız)

Akbank

Faiz: %0
Tavan: 90.000 TL
Seçenekler: 65.000 TL Taksitli Artı Para | 25.000 TL Taksitli Avans (3 ay)
Not: Kampanya banka tarafından sonlandırılmış olabilir

Enpara

Faiz: %0
Tutar: 60.000 TL
Vade: 6 aya kadar, masrafsız
Başvuru: Mobil

Albaraka Türk

Faiz: %0 (vade farksız finansman)
Üst limit: 85.000 TL
Ek: World kartlarla 60.000 TL’ye kadar 6 taksit (vade farksız)

