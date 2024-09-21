Faizsiz kredide yarış kızıştı: 0 faizli kredi kampanyaları güncellendi: İşte 50 bin TL veren banka

Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık adımının tüketici kredisi faizlerini düşürmesi bekleniyor.

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, ''BDDK’nın son kararı ile birlikte düşününce bankaların aracılık maliyetininin azalacağı kesin. Bankalar tüketici kredisi faizlerini düşüreceklerdir'' çıkarımında bulundu.

Ancak Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklarda yaptığı değişim 27 Eylül itibarıyla geçerli olacak.

Bu süreçte müşteri kapma yarışına giren bankalar 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor.

Bankalar yeni müşterilere özel faizsiz kredi kampanyalarını peş peşe duyurdu.

Findeks kredi notu 1750 puanın üzerinde olanlar…

Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu istiyor.

Findeks kredi notu 1750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor.

Faizsiz kredilerde bankaların ön koşulu ise kredi başvurusu yapan müşterinin sigortalı olması. Ancak bazı bankalar öğrencilerin faydalanması için sigortasız olanlara da kredi açabiliyor.

Bankalar ekseriyetle mobil uygulama üzerinden yapılan başvurular için sıfır faizli kredi imkanı sağlıyor.

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?

Bankalar kampanyalarını sıfır faizli hoş geldin kredisi ve sıfır faizli nakit avans şeklinde iki farklı biçimde sunuyor.

İşte banka banka faizsiz kredi miktarları ve gerek şartlar…

TEB

TEB, yeni müşteriye özel yüzde 0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25 bin TL hoş geldin kredisi ve yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans imkânı sunuyor.

Böylece yeni TEB müşterisi olanlar 50 bin lira sıfır faizli kredi alabiliyor.

Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösteriyor.

TEB kampanyasında son tarihi ise 30 Eylül olarak belirlendi.

İŞBANKASI

İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25 bin liraya varan faizsiz taksitli nakit avans imkânı sunuyor.

Faizsiz taksitli nakit avans ise 3 (dahil) ay vade için geçerli. Kullanılacak taksitli nakit avans tutarı 300 lira ile 25 bin lira arasında.

Kampanyadan İş Bankası müşterisi olan kişiler yararlanabiliyor.

AKBANK

Akbank 6 ay vadeli 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 0 faizli 25 bin TL taksitli nakit avans kullanma imkânı sunuyor.

Kampanyadan Akbank Mobil'i indirip ‘Akbanklı olmak istiyorum’ adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa müşteri olanlar faydalanabiliyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli 20 bin TL kredi imkânı sunuyor. Ayrıca yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 2 bin TL taksitli nakit avans kullandırıyor.

Bu şekilde QNB Finansbank yeni müşterilerine özel toplam 45 bin TL kredi sağlıyor.

Kampanya başvurusu için ''30 Eylül'e kadar ilk kez CardFinans ya da CardFinans Xtra kredi kartı başvurusu yapma’’ şartı bulunuyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20 bin liraya varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz taksitli nakit avans veriyor.

Garanti yeni müşterilere özel toplamda 45 bin TL faizsiz kredi sağlıyor.

Kampanyadan 1-30 Eylül tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip ‘Müşteri Olmak İstiyorum’ adımından ilerleyip ilk kez müşteri olanlar yararlanıyor.

ING

ING Bank, yeni ING'lilere özel yüzde 0 faizle 6 ay vade ve 15 bin TL'ye kadar kredi veriyor

Turuncu Ekstra programına katılan, kredi vadesi boyunca gerekli puan toplandığında (aylık 3 bin 250 puan) her ay, 5 bin liraya kadar olan kredi faizi, nakit iade ile yüzde 0 faiz olarak yansıyor.

DENİZBANK

Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15 bin liraya varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10 bin liraya varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Böylece toplamda 25 bin TL faizsiz kredi veriyor.

Kampanyadan 30 Eylül'e kadar MobilDeniz'i indirip ‘Müşteri Ol’ seçeneğini kullananlar yararlanıyor.

ON DİJİTAL BANKACILIK

ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine faizsiz 6 ay vadeli 15 bin lira kredi ve Yeni ON'lulara 35 bin TL'ye kadar Süper Ek Hesabı (KMH) yüzde 0 faizle sunuyor.

ENPARA

Dijital bankacılık şirketi Enpara da yeni müşterilere özel 3 ay vadeli faizsiz 10 bin TL kredi imkânı sağlıyor.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) faizsiz 15 bin finansman imkânı sunuyor.

Kampanyadan 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında Albaraka Mobil'i indirip ‘Müşteri Olmak İstiyorum’ üzerinden ilk defa Albaraka'lı olanlar yararlanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası 1 Eylül-31 Ekim arasında Ziraat Mobil'den Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvuruları onaylananlara toplam 2 bin 500 liraya kadar Bankkart Lira hediye ediyor.