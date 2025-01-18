Faizsiz krediye rekor başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere destek amacıyla başlatılan 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi uygulamasının 48 saat içinde yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Peki, bu krediye kimler başvurabilir ve şartlar nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere yönelik deprem bölgesinde başlattıkları evlilik kredisi uygulamasını tüm ülkeye yaygınlaştırdıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini anımsatan Göktaş, "2025 Aile Yılı'nda inşallah gönüllere girmeye devam edeceğiz. 'Ailemiz geleceğimiz.' dedik. İlk müjdeleri de çok şükür Cumhurbaşkanı'mız verdi. Biliyorsunuz evlenecek gençlere deprem bölgesinde başlattığımız evlilik kredisini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırdık." dedi.

Göktaş, İstanbul'da da 3 bin 500'den fazla gencin sadece 48 saatte evlilik kredisine başvurduğunu açıkladı.

FAİZSİZ KREDİNİN ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek

Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.