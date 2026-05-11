Fast Company listesinde bir Türk yıldız: Ayşe Uça 17. sırada!

Fast Company’nin “100 Kadın Kurucu” listesinde 17. sırada yer alan Uça, kadınların iş dünyasında daha görünür, daha etkili ve daha dönüştürücü roller üstlenmesinin Türkiye’nin geleceği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. Ekonomim’de yayımlanan yazısında kadın kuruculuğun yalnızca bireysel başarı hikâyeleriyle değil, ekonomik ve toplumsal dönüşüm gücüyle değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ayşe Uça, kadınların kurduğu şirketlerin sadece var olabilen değil; ölçeklenebilen, dönüşüm yaratabilen ve bulunduğu pazarı aşan bir etki üretebilen yapılar olduğunun altını çizdi. Kadınların risk sermayesine ulaşamadığını özellikle vurgulayan Ayşe Nazmiye Uça şunları söyledi:

Kadın Kurucular ve Risk Sermayesi: "Görünmeyen Engeller"

Dünya genelinde kadın kurucular, toplam risk sermayesinin yalnızca yaklaşık %15’ine erişebiliyor. Bu fark tesadüf değil; yapısal ve tekrarlayan dinamiklerin sonucu. Neden?:

Önyargı (Bilinçli / bilinçsiz):

Araştırmalar, yatırımcıların erkek kuruculara yatırım yapma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Liderlik ve başarı hâlâ çoğu zaman erkeklikle özdeşleştiriliyor.

Network Erişimi:

Risk sermayesi büyük ölçüde ilişki ağları üzerinden ilerliyor. Erkek kurucular, tarihsel olarak daha geniş ve etkili network’lere daha kolay erişebiliyor.

“Başarılı Girişimci” Kalıbı:

Yatırımcılar çoğu zaman geçmiş başarı örüntülerine bakarak karar veriyor. Bu kalıplar ise kadın kurucuları sistematik olarak dışarıda bırakabiliyor.

Temsil Eksikliği:

Risk sermayesi fonlarında ve karar verici pozisyonlarda kadın sayısı hâlâ sınırlı. Bu da bakış açısının çeşitlenmesini engelliyor.

* Risk Algısı:

Kadın liderliğindeki girişimler daha temkinli değerlendirilip daha yüksek riskli

algılanabiliyor. Bu durum yatırım miktarlarını ve karar hızını doğrudan etkiliyor.

Kadın Yatırımcı Azlığı:

Sektörde daha az kadın yatırımcı olması, kadın kuruculara giden sermayenin de sınırlı kalmasına yol açıyor. Bu durum kendi içinde döngüsel bir yapı yaratıyor.

San Fransisco'da bile Pay-Pall mafyası diye birşey var. Erkekler doğal olarak birbirini destekliyor. Uça, değerlendirmesine şöyle devam etti: “Türkiye’de kadın kurucu olmak; sadece bir şirket inşa etmek değil, çoğu zaman aynı anda önyargıları aşmak, güven inşa etmek, dirençli olmak ve kendi yolunu açmak demek. Bu nedenle kadın kurucuların görünürlüğü, kişisel başarıdan çok daha büyük bir anlam taşıyor.”

Uça: "Başarı hikâyelerinin en büyük değeri, başka kadınlara cesaret vermesi"

Kadınların iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmasının yalnızca temsil meselesi olarak okunmaması gerektiğini belirten Uça, bunun aynı zamanda daha güçlü bir ekonomik gelecek için de önemli olduğunu vurguladı.

“Kadınların daha görünür olduğu, daha çok karar verdiği ve daha fazla yön verdiği bir iş dünyası hepimiz için daha güçlü bir gelecek demek” diyen Uça, başarı hikâyelerinin en büyük değerinin başka kadınlara cesaret vermesi olduğunu ifade etti.

Datassist: "Türkiye’de kadın kurucuların yükselen etkisi"

Datassist tarafından yapılan değerlendirmede ise bu görünürlüğün yalnızca bireysel bir başarı değil, Türkiye’de kadın kurucuların yükselen etkisinin de önemli bir göstergesi olduğu belirtildi. Şirket, yerel bir başarı hikâyesinin ötesine geçen bu görünürlüğü; Türkiye’den çıkan kadın liderlerin bölgesel ve küresel ölçekte daha fazla etki üretmeye başladığının güçlü bir işareti olarak yorumladı.

Datassist, bugün geldiği noktada yalnızca bulunduğu alanın sınırları içinde kalmayı değil; daha fazla değer üretmeyi, etki alanını büyütmeyi ve yerelden globale uzanan bir vizyon inşa etmeyi odağına aldığını vurgularken, Ayşe Uça’nın ortaya koyduğu perspektifin de bu büyüme hikâyesinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti.