Fatih sondaj gemisi Akdeniz'de ilk sondajına başlıyor. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Fatih Dönmez yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajına başlamış olacak." dedi.



Dönmez, "Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeye karar verdik." ifadelerini kullandı.



Bakan Fatih Dönmez, "gelecek hafta Star Rafinerinin açılışının yapılacağını" duyurdu.



İzmir Aliağa’da kurulan Star Rafineri'si ile Türkiye'nin yıllık cari açığını 1 buçuk milyar dolar aşağı çekeceği değerlendiriliyor.



ulusal.com.tr