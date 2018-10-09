TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TSK'ye 22 yeni Anka geliyor
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'Trafik Kanunu Teklifi' için mesai yapacak
"İsrail uluslararası anlaşmalara göre savaş suçu işliyor"
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı
Bayraktar: Sonraki hedefimiz insansız savaş uçağı

Fatih, Akdeniz'de ilk sondajına başlıyor

Fatih sondaj gemisi Akdeniz'de ilk sondajına başlıyor. Açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Fatih Dönmez yaptı.

Fatih, Akdeniz'de ilk sondajına başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih sondaj gemimiz bu ay sonunda Akdeniz'de ilk sondajına başlamış olacak." dedi.

Dönmez, "Batarya depolama sistemi için ayrı bir ihale ve yol haritası düzenlemeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Dönmez, "gelecek hafta Star Rafinerinin açılışının yapılacağını" duyurdu.

İzmir Aliağa’da kurulan Star Rafineri'si ile Türkiye'nin yıllık cari açığını 1 buçuk milyar dolar aşağı çekeceği değerlendiriliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz #fatih sondaj gemisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.