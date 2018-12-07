Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını değerlendirdi. Ekonomik krizin çalışanların üzerine yıkılamayacağını belirten Koç, devletin ve işverenlerin asgari ücret için özveride bulunması gerektiğini söyledi. Koç, asgari ücretlilere de “örgütlü mücadele” çağrısı yaptı.

Vatan Partisi asgari ücret görüşmeleri sürerken taraflara önemli uyarılar yaptı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılı asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını yaptı.



İlk toplantıda işçi, işveren ve hükümet yetkilileri, asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda görüşlerini açıkladı.



Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçinin de katıldığı toplantıyı Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



Çalışma hayatı uzmanı Yıldırım Koç, hem devletin hem de işverenlerin asgari ücret için özveride bulunması gerektiğini söyledi.



Yaşanan ekonomik krizin çalışanların üzerine yılamayacağını belirten Koç, asgari ücretlilere de, “Örgütlü mücadele” çağrısı yaptı.





HABER: TANSEV KARA

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