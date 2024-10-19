Fatura düzenlemeyenlere ağır cezalar geliyor

Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen fiş, fatura ve serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir takvim yılı içinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, alıcı ve satıcıya her tespit için artırımlı vergi cezası uygulanacak.

Örneğin, fatura düzenlememede asgari ceza tutarı birinci tespitte 10 bin lira, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira olarak uygulanırken, dördüncü tespitte bu tutar 40 bin liraya, beşinci tespitte 50 bin liraya, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkabilecek.

Alıcı, fatura düzenlenmediğini vergi dairesine bildirirse ceza uygulanmayacak. Belge düzenleme yükümlülüğü olanlar bu yükümlülüklerini yerine getirmez ve alıcı da en geç 5 iş günü içinde durumu vergi dairesine bildirirse, alıcıya ceza uygulanmayacak. Ancak belgeyi düzenlemeyenler, 3 kat daha fazla özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Eğer satıcı, Vergi Usul Kanunu'nda sayılan belgeler dışında farklı bir belge düzenlerse ve alıcı bunu 5 iş günü içinde vergi dairesine bildirirse, alıcıya ceza kesilmeyecek; ancak satıcıya 6 kat artırımlı ceza uygulanacak.

Kayıt dışı faaliyetlerde ise yüzde 50 artırımlı vergi cezası uygulanacak. Düzenlemeye göre, vergi dairesinin bilgisi dışında faaliyet gösteren kişiler adına yüzde 50 artırımlı vergi ziyaı cezası kesilecek. Ayrıca mükellefiyet tesis ettirilmeden yapılan faaliyetler için cezalar artırımlı olarak uygulanacak.

Dijital ortamda yapılan reklam, ilan, satış ve kiralama işlemleriyle ilgili bildirimlerin eksik, yanıltıcı veya yapılmaması durumunda da her bir bilgi için ayrı ayrı ceza kesilecek.