Faturada yüzde 30-35 tasarruf için bunları mutlaka uygulayın

- 19-20 derece üzerinde olan her 1 derece artışında yüzde 6 doğal gaz kullanımı artmaktadır. Bu sıcaklığın düzgün şekilde ayarlanması için oda termostatlarıyla kullanılmasını uygun görüyoruz. Çünkü oda termostatı kombi ile uyumlu çalıştığından dolayı odanızdaki istediğiniz sıcaklığı ayarladığınızda kombiyi otomatik olarak devreden çıkartıyor. Bu noktada oda termostatı hızlı bir şekilde devreye girdiğinden dolayı daha verimli ve daha tasarruflu doğal gaz kullanımına sebep olmaktadır.