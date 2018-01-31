İstanbul'da yüzbinlerce hanenin su ve doğalgazı kesiliyor. Çünkü vatandaş yüksek gelen faturasını ödeyemiyor. İşte 2017 yılına ait kesinti rakamları...

İstanbul'da vatandaşın ekonomik durumunu gözler önüne seren bir kesinti tablosu ortaya çıktı.2017 yılında yüzbinlerce vatandaşın faturasını ödeyemediği için suyu ve doğalgazı kesidi.İstanbul'da 2017 yılında faturasını ödeyemeyen 580 bin 201konut ve iş yerinin suyu kesidi.Yine geçen yıl faturasını ödeyemeyen 493 bin 291 İstanbullunun doğalgazı kesildi.Sözcü gazetesinin gündeme getirdiği kesinti tablosunda, dikkat çekilmeyen büyük bir sorun daha var. O da İSKİ ve İGDAŞ'ın yaptığı bu kesintilerde vatandaştan 20 lira civarında açma ve kapama parası alıyor.