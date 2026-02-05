FCR GYO güvencesiyle: Sancaktepe’nin kalbinde yeni proje satışta!

FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (FCR GYO), İstanbul Anadolu Yakası'nın prim potansiyeli yüksek bölgelerinden Sancaktepe'de inşa ettiği yeni yaşam merkezinin satışlarına başladı.

GELECEĞİN YAŞAM İHTİYAÇLARI TASARLANDI

Sancaktepe'nin merkezinde konumlanan proje; Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora olmak üzere üç farklı etaptan oluşuyor. FCR GYO, bu projeyi geliştirirken ulaşılabilir fiyat politikası ile yüksek kalite standartlarını bir arada sunmayı hedefledi. Sadece günümüzün değil, geleceğin yaşam gereksinimleri de analiz edilerek planlanan yapılar, bölgedeki konut anlayışına yeni bir soluk getiriyor. Toplam 501 konut ve 4 ticari ünitenin yer aldığı proje, yatay mimari prensiplerine sadık kalınarak, düşük katlı blok yapısı ve bütüncül bir yaşam kurgusuyla dizayn edildi.

Toplam 24 bin 342 metrekarelik arsa alanı üzerinde üç faz halinde hayata geçirilen proje, kent yaşamının dinamiklerine uygun bir konsept sunuyor. Ulaşım akslarına olan yakınlığı ve zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken proje, Sancaktepe'de yeni bir yaşam standardı oluşturmayı amaçlıyor. Yatırımcılar için güçlü bir potansiyel vaat eden bu yeni yaşam alanı, modern şehircilik anlayışını doğa ve sosyal yaşamla entegre ediyor.

FARKLI İHTİYAÇLARA YÖNELİK DAİRE TİPLERİ

Projenin satışa açılan ilk etabı Sancak Flora, 4 konut bloğunda 108 daire ve 2 ticari bloktan meydana geliyor. Zemin artı 6 katlı olarak planlanan bloklarda daire büyüklükleri 59 metrekare ile 260 metrekare arasında değişiyor. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 normal daire seçeneklerinin yanı sıra; 1+1, 2+1 ve 3+1 bahçe katı, 4+1 dubleks ve 4+1 bahçe katı dubleks gibi farklı yaşam alternatifleri bulunuyor. Sancak Flora etabında metrekare birim fiyatları 100 bin TL ile 130 bin TL arasında belirlendi. FCR GYO, peşin ödemelerde yatırımcılara yüzde 25 oranında indirim uyguluyor. Daire bedelinin yarısını peşin, kalan yarısını teslimde ödemek isteyen alıcılar için ise yüzde 5 indirim fırsatı sunuluyor.

Daireler ayrıca 36 ay ve 48 ay sabit taksitli ödeme planlarıyla satışa sunuluyor. 36 aylık ödeme planına göre, yüzde 25 peşinle, daire bedelinin yüzde 40’ı 36 aylık taksitlere bölünüyor. Bu ödeme planında ayrıca 6’ncı ayda yüzde 10’luk, 12’nci ayda yüzde 15’lik, 18’inci ayda ise yüzde 10’luk üç ara ödeme bulunuyor. 48 aylık ödeme planında ise daire bedelinin yüzde 35’ini peşin, yüzde 35’ini 48 ay taksitle ödemek mümkün. Kalan yüzde 30’luk kısım ise 12’nci, 24’üncü ve 36’ncı ayda yüzde 10’luk dilimler halinde ödenebiliyor. Sancak Flora’da daire teslimlerinin 2026 yılı sonunda başlaması planlanıyor.

Sancaktepe'de hayata geçirilen Sancak Flora, klasik bir konut projesinin ötesine geçerek deneyim odaklı bir yaşam merkezi olarak tasarlandı. Site sakinlerine konforlu bir hayat sunmak amacıyla kurgulanan projede; peyzajla bütünleşen dinlenme alanları, suyolu formundaki yapay havuz, basketbol sahası ve çocuk parkları gibi her yaş grubuna hitap eden sosyal donatılar yer alıyor. Planlı ve huzurlu bir site yaşamının hedeflendiği projede ayrıca açık ve kapalı otopark alanları ile 7/24 güvenlik hizmeti sağlanıyor.

METROYA KOMŞU, HAVALİMANINA 20 DAKİKA

Deprem yönetmeliğine tam uyumlu olarak inşa edilen proje, güvenli yapısının yanı sıra ulaşım avantajlarıyla da öne çıkıyor. TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun kesişim noktasında bulunan Sancak Flora, İstanbul’un ana arterlerine hızlı erişim imkanı tanıyor. Sancaktepe Metro İstasyonu’na sadece 10 dakikalık yürüme mesafesindeki proje, şehir içi ulaşımı pratikleştirirken; Sabiha Gökçen Havalimanı’na olan 20 dakikalık yakınlığıyla yatırımcılara stratejik bir avantaj sunuyor.

Projenin geliştirilme sürecine ilişkin bilgi veren FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora etaplarını bölgenin konut ihtiyacını analiz ederek şekillendirdiklerini belirtti. Piyasa koşullarını ve beklentileri dikkate aldıklarını vurgulayan Koça, “Projelerimizi ulaşılabilir fiyat ile yüksek kalite dengesini gözeterek, uzun vadede hem yaşam hem de yatırım değeri yaratacak şekilde planladık” dedi. Sektörün 2025 karnesini değerlendiren ve 2026 öngörülerini paylaşan Koça, geçtiğimiz yılın büyük bölümünde yüksek enflasyon ve finansman maliyetlerinin baskısının hissedildiğini hatırlattı. Piyasanın dengelenme sürecine girdiğine işaret eden Koça, şu ifadeleri kullandı: “Yılın ikinci yarısında ise fiyat artış hızının yavaşladığı, piyasanın daha dengeli ve sağlıklı bir yapıya doğru evrildiği bir sürece girildi. Arsa ve işçilik maliyetleri ile finansman giderleri yüksek seviyelerde kalmakla birlikte, artış hızının yavaşlaması sektör açısından daha yönetilebilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturdu.”

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, gayrimenkul sektörünün 2025 ve 2026 projeksiyonunu da değerlendirdi. 2025 yılını fiyatların sindirildiği, alıcıların seçici davrandığı ve yatırımcıların uzun vadeli planlar yaptığı bir "normalleşme dönemi" olarak nitelendiren Koça, önümüzdeki yıl için umutlu konuştu.

Koça, piyasadaki yeni döneme ilişkin, “2026 yılına ilişkin beklentimiz ise daha dengeli, daha sağlıklı ve seçici bir büyüme yönündedir. Bu yıl, enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi, finansman koşullarının kademeli olarak normalleşmesi ve makroekonomik belirsizliklerin azalmasıyla birlikte ertelenmiş talebin kontrollü ve rasyonel bir şekilde devreye girmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜYOR, KONUT YENİDEN CAZİP HALE GELİYOR

Mevduat faizlerinde beklenen düşüşün yatırımcı davranışlarını değiştireceğine dikkat çeken Koça, tasarruf sahiplerinin yeniden gayrimenkule yöneleceğini belirtti. Koça, “Bu durum konutu özellikle orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle yeniden güçlü bir seçenek haline getirecektir. Maliyet cephesinde ise hızlı artış döneminin geride kaldığını, daha yönetilebilir ve öngörülebilir bir maliyet yapısına geçildiğini öngörüyoruz” dedi.

Şirketin stratejisinin sadece fiyat artışına odaklanmak olmadığının altını çizen Koça, Sancaktepe’deki üç etaplı projenin doğru lokasyon ve nitelikli konut anlayışının bir ürünü olduğunu vurgulayarak, “Amacımız yalnızca bugünün talebine cevap vermek değil; gelecekte de değerini koruyan, güven veren ve sürdürülebilir projeler üretmektir” açıklamasında bulundu.

İNŞAAT SEVİYESİ YÜZDE 65’E ULAŞTI

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel ise projenin teknik detayları ve son durumu hakkında bilgi verdi. Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora etaplarının birbirini tamamlayan bütüncül bir yaşam konsepti sunduğunu belirten Temel, inşaatın yüzde 65 seviyesine geldiğini duyurdu.

Temel, projenin yeşil alan oranıyla İstanbul standartlarının üzerine çıktığını ifade ederek şunları söyledi: “İnşaat seviyesi yüzde 65’e ulaşan Sancak Flora’da doğa, yeşil alan ve yatay yaşamı ön planda tuttuk. Sancak Flora’da yapılar arsanın yalnızca yüzde 22’sine otururken kalan yüzde 78’lik alan peyzaj, yeşil alan ve açık yaşam alanları olarak tasarlandı. Bu oran, İstanbul ölçeğinde gerçekten nadir ve çok kıymetli bir özellik.”

Projenin sadece bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına göre tasarlandığını kaydeden Temel, standart konut tiplerinin ötesine geçtiklerini belirtti. Temel, “Bahçe tahsisli dairelerimiz, teras kullanımlı özel dairelerimiz ve yüksek tavanlı loft dairelerimiz, hem yaşam kalitesini yükselten hem de yatırım değerini güçlendiren önemli unsurlar olarak projede yer alıyor. Biz FCR GYO olarak, Sancaktepe projesini yalnızca bugünün ihtiyacına değil, önümüzdeki yılların yaşam beklentilerine cevap verecek şekilde kurguladık. Güçlü lokasyon, doğru mimari, dengeli yoğunluk ve sürdürülebilir değer yaklaşımı da projenin temel taşlarını oluşturan unsurlar” dedi.