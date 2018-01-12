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“Fed 2018'de en az üç kez faiz artırmalı“

Dallas Fed Başkanı Kaplan, Fed'in ülke ekonomisinin aşırı "ısınmasını" önlemek için bu yıl en az 3 kez faiz artırması gerektiğini ifade etti

“Fed 2018'de en az üç kez faiz artırmalı“

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, bankanın ülke ekonomisinin aşırı "ısınmasını" önlemek için bu yıl en az 3 kez faiz artırması gerektiğini söyledi.

Kaplan, CNBC'ye verdiği mülakatta, Amerikan ekonomisinin aşırı ısınma tehlikesi olduğunu ifade etti. İşsizlik oranının tam istihdam olarak kabul edilen yüzde 4 seviyesinin altına gerileyeceğini öngören Kaplan, "Tam istihdamın ötesine geçeceğiz" dedi.

Geçmişte yaşanan benzeri durumların ekonominin aşırı ısınmasının ardından durgunluğa neden olduğunu hatırlatan Kaplan, "Fed, aşırı ısınmayı önlemek için 2018'de en az üç kez faiz artırmalı diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Dallas Fed Başkanı Kaplan'ın Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) bu yıl oy hakkı bulunmuyor.

Buna karşın, tüm bölgesel Fed şubelerinin başkanları, FOMC toplantılarına katılarak para politikasına ilişkin tartışmalarda fikir bildiriyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #aşırı ısınma #Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan #faiz #işsizlik
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