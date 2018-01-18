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Fed Başkanı adayı Powell'a, Senato Bankacılık Komitesinden ikinci kez onay

ABD Başkanı Trump'ın Fed başkanı adayı Powell, Senato Bankacılık Komitesinde ikinci kez yapılan oylamada 1'e karşı 22 oyla onaylandı

Fed Başkanı adayı Powell'a, Senato Bankacılık Komitesinden ikinci kez onay

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterilen Jerome Powell'ı ikinci kez kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından seçilen Powell'ın adaylığı, Senato Bankacılık Komitesinde ikinci kez yapılan oylamada 1'e karşı 22 oyla onaylandı.

5 Aralık 2017'de yapılan ilk oylamayla aynı sonucu taşıyan oylamada, Powell'ın Fed başkanı olmasına karşı çıkan tek isim yine Demokrat Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren oldu.

Powell'ın adaylığının komitede ikinci kez oylanmasına ise Senato Genel Kurulunun ana oylamayı 2017 yılı bitmeden yapmaması yol açtı.

 Senato Genel Kurulunda oylanacak
Senato Bankacılık Komitesinin ikinci kez onay verdiği Powell'ın adaylığının kısa süre içinde Senato Genel Kurulunda oylanması bekleniyor.
Powell, Senato Genel Kurulundaki 100 temsilcinin 51'inden "evet" oyu alması durumunda Fed başkanı olmaya hak kazanacak.
Siyaset ve hukuk alanlarında eğitim gören Jerome Powell, Fed'in yaklaşık 40 yıldır "ekonomi derecesine sahip olmayan tek başkanı" olma özelliğini de taşıyacak.
Bankaya 1978'den sonra başkan olan Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke ve Janet Yellen'ın ekonomi alanında doktora dereceleri bulunuyordu.
Dört yıllık görev süresi 3 Şubat'ta dolacak mevcut Fed Başkanı Yellen, Powell'ın göreve başlamak üzere yemin etmesini takiben Fed'den tamamen ayrılacağını açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #onay #Fed Başkanı adayı Jerome Powell #ABD Senatosu Bankacılık Komitesi
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