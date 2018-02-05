"Bugün işsizlik ve enflasyon düşük, ekonomi büyüyor. Para politikasına yönelik kararlarımızla süregelen ekonomik büyümeyi, sağlıklı iş gücü piyasasını ve fiyat istikrarını destekleyeceğiz"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell, "Para politikasına yönelik kararlarımızla süregelen ekonomik büyümeyi, sağlıklı iş gücü piyasasını ve fiyat istikrarını destekleyeceğiz." dedi.

Fed Başkanı Powell, görevine resmi olarak başlamasının ardından Fed'in resmi sitesinde bir video yayımladı.

Başkan olarak yaptığı ilk konuşma niteliğini taşıyan videoya, "Kısa süre önce Fed'in Başkanı olmak için yemin ettim. Amerikalılara bu görev çerçevesinde hizmet etme imkanına sahip olmaktan onur ve şeref duyuyorum." ifadeleriyle başlayan Powell, Fed'in neyi neden yaptığını Amerikan halkına anlatmaya kararlı olduğunu söyledi.

ABD Kongresi'nin Fed'i fiyat istikrarı ve tam istihdamı sağlamakla görevlendirdiğini hatırlatan Powell, bankanın ülkede finansal istikrarı sağlamaktan da sorumlu olduğunun altını çizdi.



Fed'in 16. Başkanı olan 65 yaşındaki Powell, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün işsizlik ve enflasyon düşük, ekonomi büyüyor. Para politikasına yönelik kararlarımızla süregelen ekonomik büyümeyi, sağlıklı iş gücü piyasasını ve fiyat istikrarını destekleyeceğiz. Ayrıca, finansal sistemimizin yaklaşık 10 yıl önce başlayan kriz öncesine kıyasla çok daha güçlü ve dirençli olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bunu korumak niyetindeyiz."

Fed yetkililerinin yeni risklere karşı dikkatli olmayı sürdüreceğini kaydeden Powell, Fed'in sorumlu olduğu finansal regülasyonların hem etkili hem verimli olması için sıkı çalışacaklarını ifade etti.

Powell, konuşmasını "Kararlarımızın Amerikan halkı ve şirketleri için önemli olduğunu biliyoruz. Uzun süredir devam eden partiler üstü geleneğimiz, sadece en iyi kanıtlara dayanan nesnel kararlar vermektir. Fed'deki meslektaşlarım ve ben, herşeyimizi size ve ülkemize tarafsız, bağımsız ve dürüst şekilde hizmet etmeye adayacağız" sözleriyle tamamladı.