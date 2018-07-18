Piyasaların merakla beklediği açıklama sonunda yapıldı. Amerikan Merkez Bankası başkanı Jerome Powell ABD senatosunun Bankacılık komitesinde yaptığı açıklamada en iyi yolun kademeli olarak faiz artırımına gitmek olduğunu söyledi.

FED Başkanı Powell faiz ile ilgili tutumunu açıkladı.



Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu’nun Bankacılık Komitesi’nde düzenlenen oturumuna katılarak, senatörlere ülke ekonomisine ve para politikasına ilişkin sunum yaptı.



ABD ekonomisinin şubat ayında yaptığı bir önceki sunumdan bu yana güçlenmeye devam ettiğini kaydeden Powell, iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğünü ve enflasyonun da yükseldiğini vurguladı.



Ekonominin sık sık beklentilerden daha iyi ya da kötü performans gösterdiğini belirten FED Başkanı, ticaret politikasına yönelik güncel gelişmelerin nihai sonuçları ve maliye politikasındaki son değişikliklerin ekonomik etkilerini önceden tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.



Ekonominin daha yavaş büyümesi ile ilgili aşağı ve yukarı yönlü risklerin dengelenebileceğini belirten Powell, “FOMC, güçlü iş gücü piyasası, hedefimize yakın enflasyon ve kabaca dengelenmiş risk görünümü ile birlikte şimdilik en iyi yolun faiz oranını kademeli olarak yükseltmeye devam etmek olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Ekonomi piyasaları hafta başından itibaren FED Başkanının komitede yapacağı sunumda faiz artırımı ile ilgili yapacağı açıklamayı merak ediyordu.





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