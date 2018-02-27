ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın gelecek birkaç yıl boyunca ekonominin aşırı ısınmasını engellemek ve enflasyon hedefini tutturmak amacıyla kademeli faiz artırımlarını sürdürmeyi planladığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD Kongresi'nde Fed Başkanı olarak yapacağı ilk para politikası sunumunun metni yayınlandı.

Powell'ın selefi Janet Yellen’a teşekkürü ile başlayan sunum metninde, Amerikan ekonomisinin Yellen döneminde güçlendiğini ve Fed'in parasal normalleşmeye başladığını vurgulandı.

Metnin mevcut ekonomik duruma yönelik kısmında, büyümenin geçen yılın ikinci yarısından bu yana ivme kazandığını ve işsizliğin son 17 yılın en düşük seviyesine gerilediğini kaydeden Powell, “Enflasyon, güçlü büyüme ve iş gücü piyasası sayesinde düşük ve istikrarlı seyretti” ifadelerini kullandı.

Powell, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine göre, enflasyonun son 12 ayda yüzde 1,7 ve çekirdek enflasyonun yüzde 1,5 seviyesine geldiğini belirttiği metinde, “Enflasyonda geçen sene izlenen düşüşün muhtemelen geçici faktörlerden kaynaklandığını düşünmeye devam ediyoruz ve bu durumun tekrar etmesini beklemiyoruz.” değerlendirmesini yaptı.



“Mali politikalar daha genişleyici hale geldi”

Ülkede finansal şartların 2017’de kayda değer şekilde gevşedikten sonra bu yılın başında biraz sıkılaştığına işaret eden Powell, sunum metninde şunları kaydetti:

“Şu anda, finansal gelişmelerin ekonomik faaliyetlere yönelik görünüm, iş gücü piyasası ve enflasyon üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu düşünmüyoruz. Ekonomik görünüm gerçekten güçlü kalmayı sürdürüyor. Sağlam iş gücü piyasası tüketici gelirlerini ve harcamalarını desteklemeye, ticaret partnerlerimizin güçlü büyümesi ABD’nin ihracatını artırmaya, iş dünyasında güçlü güven ile satışlar ticari yatırımları yükseltmeye devam etmeli. Ayrıca, mali politikalar daha genişleyici hale geldi. Bu ortamda, yıllık enflasyonun bu yıl yükselmesini ve orta vadede yüzde 2 hedefi civarında dengelenmesini bekliyoruz ”



"Kademeli artırımlar en iyi yol"

Fed Başkanı Powell, sunum metninde, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık toplantısında politika faizinin üst sınırını yüzde 1,5’e yükselttiğini hatırlatan Powell, ayrıca bilanço küçültme programının pürüzsüz şekilde sürdüğünü aktardı.

"FOMC’nin gelecek birkaç yılda uygun para politikasını ayarlamak için ekonominin aşırı ısınmasını önlemek ile PCE fiyat endeksini sürdürülebilir şekilde yüzde 2’ye getirmek arasında bir denge bulmaya çalışacağını" ifade eden Powell, mali genişleme ile volatiliteye rağmen destekleyici olmayı sürdüren finansal koşulların da para politikasını etkileyeceğini bildirdi.