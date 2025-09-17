FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! İşte 17 Eylül güncel altın fiyatları...

Spot altın tarihi zirveden döndü, yatırımcılar Fed'in faiz sinyaline odaklandı. İşte 17 Eylül 2025 güncel gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı faiz kararına çevrilmişken, altın fiyatları 17 Eylül 2025 sabahına hafif düşüşle başladı. Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesini gören spot altın, yeni işlem gününde yatırımcısını şaşırtarak aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Salı günü 3.702,95 dolar ile rekor seviyeye ulaşan spot altın, bugün itibarıyla yüzde 0,2 oranında gerileyerek 3.681,23 dolara düştü. ABD altın vadeli kontratları da aynı oranda gerileyerek 3.718,90 dolar seviyesine çekildi.

Yurt içi piyasalarda altın fiyatları da küresel gelişmelere paralel olarak şekilleniyor. Fed’in faiz kararı öncesinde döviz kurunun da etkisiyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları sınırlı düşüş gösterdi.

İşte güncel altın satış fiyatları:

 Gram altın satış fiyatı: 4.889,59 TL

 Çeyrek altın satış fiyatı: 8.214,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 16.438,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 32.727,04 TL

 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.726,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 82.068,56 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.682,04 dolar

