FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününü 4.001 dolardan kapatan ons altın, yeni güne 3.985 dolara çekilerek başlarken, yatırımcıları ilgilendiren 'makas' oranındaki hızlı gerileme de dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın fiyatları, 4 Kasım 2025 Salı günü de yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasadaki hareketlilik devam ediyor.

1 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Doların uluslararası piyasalarda güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) erken bir faiz indirimi gelme ihtimalinin azalması, değerli metali baskılayarak yeniden 4 bin dolar psikolojik sınırının altına itti.

2 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altın piyasasında konsolidasyon süreci devam ederken, ons fiyatı haftanın ilk işlem günü olan dünü 4.001 dolardan tamamlamıştı. Yeni güne sınırlı bir geri çekilme ile başlayan ons altın, sabah saatlerinde 3.985 dolar seviyesinde bir denge arayışı sürdürüyor.

3 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Piyasadaki tek gelişme ons fiyatı olmadı. Spot altın ile fiziki altın arasındaki fiyat farkı da son günlerde hızlı bir şekilde geriledi. Yaklaşık iki hafta önce, 21 Ekim’de yüzde 7 seviyelerine kadar tırmanan "makas" farkı, bugün itibarıyla yüzde 3,30’a kadar indi.

4 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Yaşanan bu gelişmeler sonrası yurt içi piyasada "Çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Yarım altın bugün kaç TL?" soruları yeniden gündeme geldi.

İşte 4 Kasım Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

5 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Gram altın satış fiyatı: 5.401,8570 TL

6 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.831,7500 TL

7 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Yarım altın satış fiyatı: 17.666,87 TL

8 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Tam altın satış fiyatı: 36.283,00 TL

9 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 10

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.283,00 TL 

10 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 11

Gremse altın satış fiyatı: 90.568,00 TL 

11 12
FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 12

Ons altın satış fiyatı: 3.994,37 dolar

12 12
altın fiyatları