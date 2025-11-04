FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları

Piyasadaki tek gelişme ons fiyatı olmadı. Spot altın ile fiziki altın arasındaki fiyat farkı da son günlerde hızlı bir şekilde geriledi. Yaklaşık iki hafta önce, 21 Ekim’de yüzde 7 seviyelerine kadar tırmanan "makas" farkı, bugün itibarıyla yüzde 3,30’a kadar indi.