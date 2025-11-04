FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatları
Haftanın ilk işlem gününü 4.001 dolardan kapatan ons altın, yeni güne 3.985 dolara çekilerek başlarken, yatırımcıları ilgilendiren 'makas' oranındaki hızlı gerileme de dikkat çekti.
Altın fiyatları, 4 Kasım 2025 Salı günü de yatırımcıların yakın takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasadaki hareketlilik devam ediyor.
Doların uluslararası piyasalarda güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) erken bir faiz indirimi gelme ihtimalinin azalması, değerli metali baskılayarak yeniden 4 bin dolar psikolojik sınırının altına itti.
Altın piyasasında konsolidasyon süreci devam ederken, ons fiyatı haftanın ilk işlem günü olan dünü 4.001 dolardan tamamlamıştı. Yeni güne sınırlı bir geri çekilme ile başlayan ons altın, sabah saatlerinde 3.985 dolar seviyesinde bir denge arayışı sürdürüyor.
Piyasadaki tek gelişme ons fiyatı olmadı. Spot altın ile fiziki altın arasındaki fiyat farkı da son günlerde hızlı bir şekilde geriledi. Yaklaşık iki hafta önce, 21 Ekim’de yüzde 7 seviyelerine kadar tırmanan "makas" farkı, bugün itibarıyla yüzde 3,30’a kadar indi.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası yurt içi piyasada "Çeyrek altın fiyatları ne kadar?" ve "Yarım altın bugün kaç TL?" soruları yeniden gündeme geldi.
İşte 4 Kasım Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 5.401,8570 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 8.831,7500 TL
Yarım altın satış fiyatı: 17.666,87 TL
Tam altın satış fiyatı: 36.283,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.283,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 90.568,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.994,37 dolar