ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi ile ilgili kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit tutma kararı aldı.



Fed faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Böylelikle FOMC, geçtiğimiz mart ayında yaptığı 25 baz puanlık artışla ABD'de 1.50-1.75 aralığına yükselen faizleri değiştirmemiş oldu.



Faiz kararının çıkacağı FOMC bu yıl 5 kez daha toplanacak. Gelecek toplantı ise 12 - 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.





ulusal.com.tr