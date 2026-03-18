Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı faiz kararını duyurdu.

Fed, politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakırken ekonomik tahminlerini güncelledi; bu yıl için tek faiz indirimi beklentisini koruyan banka, yıl sonu faiz tahminini yüzde 3,4’te sabit tuttu, uzun vadeli faiz beklentisini yüzde 3,1’e yükseltti ve enflasyon ile çekirdek enflasyon tahminlerini 2026 ve 2027 için yukarı yönlü revize etti.