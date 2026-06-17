FED haziran ayı faiz kararını açıkladı: Altın fiyatlarında sert düşüş
Amerika Merkez Bankası (Fed), haziran ayı faiz kararını beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası verilen şahin mesajların etkisiyle piyasalarda satış baskısı oluşurken, ons ve gram altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı.
Amerika Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların yakından takip ettiği haziran ayına ilişkin faiz kararını kamuoyuyla paylaştı.
Banka, politika faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek rakamı piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 bandında tuttu.
Fed’in faiz oranlarını sabit bırakmasına karşın, karar metninde ve sonrasındaki açıklamalarda öne çıkan şahin ton, finansal piyasalardaki fiyatlamaları doğrudan etkiledi.
Bu mesajların ardından yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesi piyasalarda satış baskısını beraberinde getirdi. Kararın yarattığı hareketlilikle birlikte özellikle altın fiyatlarında hızlı bir geri çekilme süreci başladı.
ONS ALTIN 4.292 DOLARA KADAR İNDİ
Faiz kararının açıklanmasından önceki saatlerde 4.380 dolar seviyesine kadar yükseliş gösteren ons altın, kararın duyurulmasıyla yönünü aşağı çevirerek 4.292 dolara kadar geriledi.
Türkiye saati (TS) ile 21.45 verilerine göre ons altındaki düşüş oranının yüzde 0,51 olduğu ve fiyatın 4.309,09 dolar seviyesinde bulunduğu kaydedildi.
Küresel piyasalardaki bu sert düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da benzer bir seyirle yansıdı. Fed'in kararı öncesinde 6.525 lira seviyesinden işlem gören gram altın, açıklamaların ardından 6.378 liraya kadar geriledi.
Gram altındaki değer kaybının yüzde 1'in üzerine çıktığı ve fiyatların 6.377 liradan itibaren düşüş eğilimini sürdürdüğü görüldü.