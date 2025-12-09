FED kararı öncesi altın düşüşte: 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Faiz indirimi beklentilerinin gölgesinde altın piyasasında zayıf seyir sürerken, yatırımcılar 9 Aralık 2025’in güncel fiyat tablosunu araştırıyor.

Altın alım satımı yapanlar ile yatırımcıların yakından takip ettiği fiyatlarda sabah saatlerinde gerileme dikkat çekiyor.

GRAM VE ONS ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Gram altın haftanın ikinci iş gününe 5.733 TL seviyesinden başlarken, ons altın 4.194 dolar bandında güne giriş yaptı. Fed’in faiz indirimi beklentilerinin piyasada hala canlı kalmasına rağmen, fiyatlarda zayıf bir görünüm öne çıkıyor.

Uzmanlar, piyasada “beklentiyi al, gerçekleşince sat” davranışının etkilerinin hissedildiğini belirtiyor. Ayrıca Fed Başkanı Powell’ın daha sert bir üslup kullanabileceğine ilişkin tahminler, altının yukarı yönlü hareketini sınırlandıran unsurlar arasında gösteriliyor.

İç ve dış piyasada altın fiyatlarını etkileyen değişkenler yakından takip edilirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 9 Aralık 2025 Salı sabahı itibarıyla altın fiyatlarında son durum…

Gram altın satış fiyatı: 5.738,82 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.518,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.035,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.923,41 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.919,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 95.099,35 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.192,97 dolar

