FED kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik: 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Bu kararın hemen ardından, küresel piyasalarda dolar endeksi son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gelecek yıla ilişkin beklentilerde ise 1 veya 2 ek faiz indirimi öngörüsü ön plana çıkıyor. Fed'in bu kararlarının fiyatlara yansımasıyla beraber altın piyasasında kâr satışları gözlemlenmeye başlandı.