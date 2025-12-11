FED kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik: 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda Federal Rezerv'in (Fed) faiz indirimi kararı sonrasında dolar endeksi zayıflarken, ons altın 4.215 dolar seviyelerinden güne başladı ve ABD'li bir bankanın 2026 yılı için 4.700 dolarlık ons altın tahmini yatırımcıların odağına yerleşti.
Altın yatırımcıları ve alım-satım yapmayı düşünenler, güncel fiyat hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor. Piyasaların en büyük gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası (Fed), 0,25 puanlık bir faiz indirimi açıklaması yaptı.
Bu kararın hemen ardından, küresel piyasalarda dolar endeksi son altı haftanın en düşük seviyesine geriledi. Gelecek yıla ilişkin beklentilerde ise 1 veya 2 ek faiz indirimi öngörüsü ön plana çıkıyor. Fed'in bu kararlarının fiyatlara yansımasıyla beraber altın piyasasında kâr satışları gözlemlenmeye başlandı.
Güne başlarken ons altın 4.215 dolar civarında fiyatlanırken, gram altın 5.775 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Öte yandan, ABD'li finans kuruluşu Wells Fargo, ons altın için 2026 yılı hedef fiyat tahminini 4.700 dolar olarak duyurdu.
İşte 11 Aralık 2025 Perşembe gününün ilk saatleri itibarıyla güncel altın satış fiyatları
Gram altın satış fiyatı: 5.779,57 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.561,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.116,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.901,95 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.086,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 95.045,53 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.215,20 dolar