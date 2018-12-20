Yasin Alıcı yazdı

İki gün önce ABD Başkanı Donald Trump twitter hesabı üzerinde paylaştığı mesajda;’Doların güçlü,neredeyse sıfır enflasyonun olduğu ve dünyanın çalkalandığı,Paris’in yandığı,Çin’in kötü durumda olduğu bir dönemde;FED’in yeni faiz arttırımına gitmeyi değerlendirmesi bile inanılmaz.’dedi.



Bu açıklamanın ardından FED salı ve çarşamba günü sona eren iki günlük Para Politikası Toplantısı’nda 25 bps(baz puan) faiz artışına gitti.



FED BAŞKANI POWELL FAİZ ARTIŞINA GİTMEMESİ İÇİN TRUMP’ın YAPMIŞ OLDUĞU BASKIYA RAĞMEN BOĞUN EĞMEDİ,FAİZ ARTIRDI

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yılın son para politikası toplantısında faiz artırımına gitmesi büyük ölçüde bekleniyordu.



FED fonlama oranını %2.00-%2.25 seviyesinden %2.50’ye yükseltti.FED kararı açıklanmadan önce %1.1 yukarıda seyreden DOW30 endeksi -311.23(%1.31) değer kaybederek seansı kapattı.



Piyasada dikkatler beklenen faiz artışından çok 2019 yılında sıkılaştırma politikasındaki FED’in yapacağı tahminlerde değişiklik olup olmayacağı üzerinde,Powell’ın tutanaklar sonucunda toplantıda yapacağı açıklamalardaki satır aralarına kilitlenmişti.



FED 2019 faiz artış beklentisini de 3’den 2’ye indirdi.ABD ekonomisinin gücüne ve büyümeye vurgu yapan Powell;’resesyon’kelimesini tutanaklardan kaldırıp,dengeli büyüme üzerine vurgu yaptı.



FED’in nötr fonlama faizi %3’lük önceki tahmininden %2.8’e geriledi.Nötr faiz tahminlerinin aralığı ise değişmeyerek %2.5-%3.5 oldu,FED büyüme tahminini düşürdü.



FED başkanı Powell’ın toplantı sonrası basın mensuplarının sorusuna verdiği cevap ise;Merkez Bankamızın bağımsızlığını tartıştığımız şu günlerde ve hatta bütün dünyaya Merkez Bankalarının bağımsızlığı konusunda ders verir nitelikteydi.



‘Biz siyasi taleplere göre değil,ben ve FED üyesi arkadaşlarım;bağımsızlığımız çerçevesinde ABD ekonomisinin gidişatına göre karar alıyoruz.’dedi.



Trump’ın baskısına boğun eğmeyen Powell’ı AYAKTA ALKIŞLIYORUM.





Yasin Alıcı

ulusal.com.tr

