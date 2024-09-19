Fed'in Faiz indirimi altını zirveye taşıdı: Ons fiyatı rekor kırdı

Bu karar, altının ons fiyatında hızlı bir yükselişe yol açtı. Karar öncesinde 2.580 dolar civarında olan altının onsu, faiz indirimi sonrası yüzde 1'den fazla artışla 2.595 doları aşarak yeni bir tarihi zirveye ulaştı.

Fed'in faiz indirimi kararı 11'e karşı 1 oyla kabul edildi. Michelle Bowman, 25 baz puanlık bir indirimi savunarak karşı oy kullandı. Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyi ve risk dengelerini göz önünde bulundurarak bu kararı aldı.