Fed’in faiz indirimi sonrası piyasalarda yeni senaryo: Altın ve dolar için beklentiler değişti
Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası altın ve dolar yatırımcılarının merak ettiği yeni tahminler Ekonomist Hikmet Baydar tarafından değerlendirilirken, gram altında 6.000 TL ihtimali ve dolar için 2026 öngörüleri dikkat çekti.
Fed yılın son toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürdü.
ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık ayında politika faizini yüzde 4,00 seviyesinden yüzde 3,75’e çekti. Bu adım, para ve emtia piyasalarında yön arayışını hızlandırdı. Altın ve dolar cephesinde beklentiler yeniden şekillenirken gözler uzman değerlendirmelerine çevrildi.
Ekonomist Baydar: Karar beklentiler doğrultusunda
Hikmet Baydar, Fed’in 25 baz puanlık indirimi 9’a 3 oyla aldığını belirterek şunları söyledi: “Ret oylarının artması, Trump’ın faizlerin daha hızlı indirilmesi yönündeki baskısının yansıması. Ancak Powell görevde olduğu sürece Trump’ın istediği tablo tam olarak oluşmayabilir. Piyasa şimdi Powell’ın tonunun güvercin mi yoksa şahin mi olacağına odaklanacak.”
Powell sonrası hızlı indirim dönemi olabilir
Trump’ın yeni dönem planlaması piyasada izleniyor.
Baydar değerlendirmesine şöyle devam etti: “Powell görevden ayrıldıktan sonra Trump’ın talebi doğrultusunda daha hızlı faiz indirimleri gündeme gelebilir. Bu nedenle piyasanın dikkati yalnızca bu toplantı değil, Fed liderliğindeki değişim üzerinde de.”
Altında kritik seviye: 4.200 dolar
Baydar: “Ons altın 4.200 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Günün, özellikle de gecenin kapanışı çok önemli. Eğer ons, günü en yüksek seviyesine yakın kapatırsa yeni zirve deneme ihtimali artacak.”
Gram altında 6.000 TL ihtimali
“Ons altında büyük bir hareket yoksa gram altın da en fazla 6.000 TL seviyesini test edebilir. Fed kararının ardından agresif bir tepki oluşmadı çünkü piyasa zaten bu hamleyi fiyatlamıştı. Eğer ons güçlü kapanırsa gram altın 6.000 TL’ye önümüzdeki hafta ulaşabilir.”
Altın için belirleyici unsur
Baydar, “Powell’ın yapacağı açıklamalar altının yönünü belirleyecek. Ocak ayında faiz indirimi ihtimali düşerse altın tarafında satışlar gelebilir. Piyasa uzun süredir Ocak indirimi ihtimalini fiyatlıyordu” dedi.
Dolar için beklenti: 2026’da yüzde 12 artış
Fed’in adımlarının dolar üzerindeki etkisi zayıflıyor.
Baydar: “Faiz indirimleri doların aleyhine. ABD tahvillerine satış geliyor. Dolar için agresif bir beklentim yok. Yıllık bazda 2026’da yüzde 12 civarında artış bekliyorum. Aylık artışlar ise yüzde 1 seviyesinde olabilir.”
Dolar kaybedebilir, euro kazanabilir
“Faiz indirimlerinin hız kazanması doların küresel ölçekte ciddi değer kaybına yol açabilir. Bu durumda euro-dolar paritesi 1,20 üzerini test edebilir. 2026, doların zayıfladığı, euronun güçlendiği bir yıl olabilir.”