Fenerbahçe hisseleri uçuşa geçti! Mourinho etkisi borsayı da sardı
Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Mourinho'nun sarı-lacivertlilere katılmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri uçuşa geçti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzaladı. Jose Mourinho için on binlerce taraftarın önünde Ülker Stadyumu'nda görkemli bir imza töreni gerçekleştirildi.
İsminin Fenerbahçe'yle anılmaya başladığı andan itibaren taraftarların sevgisini derinden hissettiğini belirten Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor. Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u tanıdıktan sonra sarı-lacivertli taraftar için gelmek istediğini dile getiren Mourinho, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim. Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin 78. teknik direktörü olan Mourinho, sarı-lacivertlilerin hisselerine de etki etti. Avrupa'da 3 kulvarda da kupa kazanan tek teknik direktör olan Mourinho'nun Fenerbahçe'ye katılmasının ardından, sarı-lacivertlilerin hisseleri adeta uçuşa geçti.