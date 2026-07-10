FİLE Market'e Mahkemeden ceza! Sendikalı işçiyi çıkaran dev markaya 16 aylık tazminat

Tez-Koop-İş Sendikası üyesi olan ve FİLE Market bünyesinde çalışırken sendikal faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle işten çıkarıldığını belirten işçinin açtığı işe iade davasında ilk derece mahkemesi kararını verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
FİLE Market'e Mahkemeden ceza! Sendikalı işçiyi çıkaran dev markaya 16 aylık tazminat
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Mahkeme, işçinin haklılığına hükmederek işe iadesine karar verirken, işverenin toplamda 16 aylık ücret tutarında tazminat ve ödeme yapmasına hükmetti.

MAHKEME "SENDİKAL FESİH" DEDİ

Tez-Koop-İş Sendikası tarafından kamuoyuna duyurulan mahkeme kararına göre, dosyada yer alan delilleri ve şahit beyanlarını değerlendiren ilk derece mahkemesi, iş sözleşmesinin feshedilmesinin arkasındaki temel nedenin sendikal faaliyetler olduğuna kanaat getirdi. İşverenin fesihte haksız olduğunu belirten mahkeme, işçinin işe iadesine hükmederek sendikal fesih iddiasını hukuken kabul etmiş oldu.

REKOR TAZMİNAT: TOPLAM 16 AYLIK ÜCRET ÖDENECEK

Mahkemenin verdiği emsal niteliğindeki karar kapsamında işçiye yalnızca işe iade hakkı tanınmakla kalmadı, işverene ağır bir finansal yaptırım da uygulandı. Mahkeme hükmüne göre, işçinin işsiz kaldığı dönem için 4 aylık boşta geçen süre ücreti ile sendikal baskının cezası olarak 12 aylık sendikal tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece FİLE Market'in, davayı kazanan işçiye toplamda 16 aylık brüt ücret tutarında ödeme yapması yönünde hüküm kuruldu. Kararın kesinleşme süreci ise önümüzdeki yargı aşamalarının tamamlanmasının ardından netleşecek.

SENDİKADAN AÇIKLAMA: "BU BİR HUKUK KAZANIMIDIR, EMSAL OLACAK"

Tez-Koop-İş Sendikası yönetimi, yerel mahkemenin imza attığı bu kararın yalnızca davaya konu olan işçi açısından değil, Türkiye'deki tüm sendikal hak mücadelesi ve işçi sınıfı bakımından çok önemli bir emsal oluşturduğunu belirtti.

Davanın hukuki sürecini yürüten sendika avukatlarından Barış Aydın da karara ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, "Bu karar, organize zincir marketlerde ve diğer sektörlerde süregelen sendikal baskı iddialarına karşı çok önemli bir hukuk kazanımıdır. Hak arama mücadelesi veren ve benzer davaları devam eden diğer tüm işçiler açısından da son derece umut verici bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

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